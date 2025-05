Marta Peñate actualitza el seu estat de salut i els primers símptomes de l'embaràs

Marta Peñate està travessant un dels moments més esperats de la seva vida, ja que, després de diversos intents, ha confirmat que està embarassada després d'un procés de fecundació in vitro. No obstant això, encara que aquesta notícia ha omplert d'alegria a la influencer de 35 anys, també ha obert la porta a noves preocupacions. Marta Peñate ara ha compartit amb total sinceritat aquest procés amb els seus seguidors.

La concursant de realities està documentant de prop cada pas d'aquesta etapa, mostrant sense filtres les emocions i sensacions que experimenta en aquests primers dies de gestació. La incertesa encara l'acompanya, i Marta Peñate confessa que no podrà relaxar-se del tot fins que escolti el batec del nadó o arribi almenys al tercer mes d'embaràs.

En les seves últimes publicacions, ha donat detalls sobre els símptomes que està notant i com el seu cos li està avisant que l'embaràs avança. "Actualitzem símptomes", va anunciar abans d'enumerar els senyals que li han cridat l'atenció.

Un dels primers símptomes que ha experimentat és un dolor similar al de la menstruació, una cosa que la va sorprendre molt i li va provocar un gran ensurt. "Em va agafar l'altre dia un dolor com de regla, en plan que pensava que em baixaria la regla. Em vaig espantar moltíssim i, al final, resulta que és un símptoma de l'embaràs que mentre no et baixi, doncs és normal. Per aquest costat bé", va explicar amb alleujament.

A més, Marta Peñate ha comentat que també ha sentit molèsties al pit, un símptoma típic en les primeres setmanes. "Em ve i va", va indicar, deixant clar que aquestes molèsties no són constants però sí perceptibles.

No obstant això, el moment que més la va tranquil·litzar va ser l'aparició de les primeres nàusees. "Ahir estava menjant salmó i va haver de deixar-lo perquè em va agafar una arcada que volia vomitar", va explicar. Per a ella, aquesta reacció ha estat un signe positiu que li fa pensar que l'embaràs segueix endavant amb normalitat.

Conscient que encara queda molt per davant, Marta Peñate es mostra prudent però optimista: "No em vaig a espantar. He pensat moltes vegades en fer-me una altra analítica, però no em vaig a obsessionar. Tenint símptomes vol dir que la cosa va bé".