Marta Peñate anuncia la millor notícia després d'anys de lluita per quedar-se embarassada.

Gairebé dues setmanes després de sotmetre's a una nova transferència embrionària,Marta Peñate ha comunicat una feliç notícia. Després de molts anys lluitant per ser mare, la col·laboradora ha revelat a través de les seves xarxes socials que per fi ha aconseguit quedar-se embarassada juntament amb Tony Spina. Una notícia que ha alegrat tota la seva comunitat de seguidors, que han seguit la seva lluita per quedar-se embarassada durant molt de temps.

Recordem que, el passat mes d'octubre, Marta Peñate patia un avortament i perdia el nadó que estava esperant.Malgrat el terrible cop emocional, la jove volia quedar-se amb el positiu, i és que havia aconseguit quedar-se embarassada i ara només li quedava seguir lluitant per aconseguir el seu somni. Després d'esperar el temps necessari per tornar a passar per quiròfan, fa uns dies, Marta Peñate va tornar a sotmetre's a una transferència embrionària.

"Doncs sí, positiu. Ho he aconseguit, però després de l'última vegada, i aquesta experiència tan dura que vaig haver de viure tampoc vull cantar victòria. Pas a pas, aquesta felicitat no me la treu ningú, però fins a mínim els 3 mesos no estaré tranquil·la", ha escrit Marta Peñate al seu compte d'Instagram.

| @martapenateamador

"El dia 26 de maig tinc la primera ecografia del batec. Uns altres 15 dies esperant, però gaudiré aquest moment. Us estimo i gràcies a tots per l'amor que m'heu donat. Gràcies a la meva clínica per haver-me acompanyat i estimat d'aquesta manera...", afegia la col·laboradora de televisió.

Aquest missatge ha estat acompanyat d'una imatge juntament amb Tony Spina en què tots dos ensenyen el test d'embaràs. "Pas a pas! Gaudim d'aquest moment. T'estimo la meva guerrera!", ha escrit el futur pare a la publicació.

Alguns rostres coneguts han reaccionat amb entusiasme a la notícia. "QUINA FELICITAT!!!!!!!!!!!!!! El bot que he fet, jo!!!!! Enhorabona parella!", ha escrit Claudia Martínez. Per la seva banda, Carolina Sobe s'ha atrevit a endevinar el sexe del nadó: "T'estic dient que és nena!!!!! Jajaja felicitats la meva vida!!!!!!".