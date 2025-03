Llista de convidats d''El Hormiguero' de Pablo Motos, amb una actriu internacional

Pablo Motos ha anunciat que la propera setmana 'El Hormiguero' comptarà amb uns convidats de luxe. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del 3 al 6 de març amb la presència de Nancys Rubias, Maribel Verdú, Mariela Garriga, Luis Fonsi i Millie Bobby Brown.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' de Pablo Motos començarà la setmana amb la música de Nancys Rubias. El grup liderat per Mario Vaquerizo presentarà el seu nou single i amb ells xerraran de la seva nova gira. A més, hi haurà temps per a altres temes com de la recuperació de Mario Vaquerizo després de la seva aparatosa caiguda de fa uns mesos durant un concert.

També visitaran 'El Hormiguero' les actrius Maribel Verdú i Mariela Garriga per presentar la sèrie 'Cuando nadie nos ve' que s'estrena a la plataforma Max el proper 7 de març. Dirigida per Enrique Urbizu, aquest thriller té com a teló de fons la Setmana Santa de Morón de la Frontera. La història, protagonitzada per una Sargento de la Guardia Civil i una agent de l'exèrcit nord-americà, explora una sèrie de crims a la zona.

| Atresmedia

D'altra banda, dimecres serà el torn del cantant Luis Fonsi. L'artista porto-riqueny fa parada a 'El Hormiguero' abans dels seus últims concerts al nostre país dins de la seva gira "El Viaje". Luis Fonsi actua el 6 de març a Madrid i el 9 de març a Sevilla.

Finalment, dijous torna Hollywood a 'El Hormiguero' amb la visita de l'actriu Millie Bobby Brown. L'intèrpret britànica presentarà "Estado Eléctrico", la seva nova pel·lícula que s'estrena a Netflix el 14 de març.

Al mes de febrer, 'El Hormiguero' (2.009.000 i 14,9%) va repetir com el programa més vist de la televisió, per quart mes consecutiu. Va liderar el rànquing d'entreteniment i de forma absoluta sobre el seu rival, sobre el qual va augmentar l'avantatge. L'emissió no esportiva més vista del mes també va ser per al programa de Pablo Motos amb la visita de Maríano Rajoy (2.482.000 i 18,7%). Cada nit, va aconseguir 4,5 milions d'espectadors únics.