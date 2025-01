Gerro d'aigua freda per a Sara Molina després de rebre una notícia trista a 'La Promesa'

María Fernández, personatge de Sara Molina, rep una terrible notícia relacionada amb el sacerdot. Aquest dimecres 8 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Jana i Manuel es van donar el sí vull i es van convertir en marit i muller. Cruz va arremetre contra Jana i li va dir que era una vergonya per a la família, mentre Alonso es va desfogar per aquest desastre de boda amb Curro i Lorenzo. Leocadia va assegurar a Cruz que ella no havia vingut a desvelar cap secret del passat.

Petra va negar les acusacions de María Fernández d'haver estat ella qui la va tancar amb Samuel al despatx de Manuel i li va donar un ultimàtum a Ricardo. O li va explicar la veritat a Santos en 24 hores o ho farà ella. Lope va trobar l'entrada al passadís i va decidir explorar-lo amb Vera, Teresa i Marcelo.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', després de l'esperada boda, Jana decideix organitzar alguna cosa per celebrar l'enllaç amb els seus companys del servei que no van poder assistir. Catalina transmet al seu pare la decisió ferma de marxar amb la tia Clara. Ricardo no és capaç de treure's del cap la carta de la seva dona i Ròmul li pregunta si encara l'estima. Teresa, Lope, Vera i Marcelo donen voltes a la manera d'obrir la porta del passadís i decideixen buscar la clau per tot el palau.

Curro està inquiet per Martina i espera ansiós una trucada telefònica d'ella. El jove revela a Manuel el veritable motiu de la marxa de la seva cosina. Després de la desil·lusió de no poder acompanyar Samuel al refugi, María Fernández, personatge de Sara Molina, rep una terrible notícia relacionada amb el sacerdot.