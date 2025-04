Qui és Manu Baqueiro, concursant de 'Tu Cara Me Suena' a Antena 3?

Manu Baqueiro és un dels concursants de la nova edició de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena aquest divendres 4 d'abril la nova temporada del talent show amb Manel Fuentes com a presentador. Una nova edició que arrencarà amb un nou elenc de concursants que arriben disposats a coronar-se com a guanyadors des de la primera fins a l'última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els nous concursants de 'Tu Cara Me Suena'. A més, el programa comptarà aquest any amb el esperat retorn d'Àngel Llàcer a la taula del jurat. El talent show també compta amb la incorporació de Flo juntament amb Chenoa i Lolita Flores, que segueixen una temporada.

| Atresmedia

Cal destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe en la franja. A més, la final va ser la entrega més vista de la temporada, que va mitjana un 19,7% de quota i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre el públic més jove.

Qui és Manu Baqueiro, concursant de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Manu Baqueiro és un actor conegut pel seu paper de Marcelino a 'Amar es para siempre', la reeixida sèrie diària d'Antena 3. Va estudiar Dret abans de dedicar-se a la interpretació, formant-se en teatre i televisió. Ha participat en diverses sèries, cinema i teatre, va ser finalista de 'MasterChef Celebrity' 7.

A més, en els últims mesos ha format part del repartiment de 'A què estàs esperant?', ficció d'atresplayer. També participa en la sèrie 'Perdiendo el juicio', que s'ha estrenat recentment a atresplayer, abans de la seva emissió a Antena 3. Actualment actua al teatre amb "Una setmana res més".

"És un programa familiar estupend. A mi tot el que sigui imitar, jugar, crear, em sembla un divertiment estupend", ha dit Manu Baqueiro abans d'embarcar-se en l'experiència de 'Tu Cara Me Suena'.