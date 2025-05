El malèfic pla d'Isabel Serrano que dona un gir de 180° a tota 'La Promesa'

La inesperada aparició del duc Lisandro al palau de 'La Promesa' ha agafat per sorpresa a tots els membres de la família Luján. El que semblava una visita casual, ha resultat ser una jugada acuradament orquestrada per algú molt concret: Leocadia, personatge d'Isabel Serrano. La senyora de Figueroa ha revelat a 'La Promesa' el veritable motiu de la seva invitació, i té a veure directament amb Cruz.

I és que, sense previ avís, el duc de Carvajal i Cifuentes va irrompre a 'La Promesa', generant desconcert entre els Luján. Tenien molts secrets per amagar: des del casament de Catalina, la veritable identitat d'Adriano, l'existència d'Andrés i Rafaela, fins a la delicada situació de Curro. Tanmateix, Lisandro no va trigar a descobrir cadascun d'aquests fets.

Tanmateix, no va ser casualitat que Lisandro arribés just en aquest moment. La responsable que el duc hagi arribat al palau és Leocadia, interpretada per Isabel Serrano. En una conversa amb Lisandro, ell mateix va reconèixer que no suporta els Luján i que no estaria aguantant tant a 'La Promesa' si no fos per Leocadia.

| RTVE

D'aquesta manera, poc després, es va descobrir la realitat darrere del pla de Leocadia a 'La Promesa': "Ho vull absolutament tot. Fa molts anys que estic a l'ombra esperant el meu moment i, ara que ha arribat, t'asseguro que no el penso desaprofitar".

El seu objectiu és ajustar comptes per tot el que ha patit, assenyalant directament a la marquesa de Luján: "Jo no volia arribar tan lluny amb Cruz, però ja que les coses van venir ben donades... seria absurd desaprofitar-les. Ha estat la pròpia Cruz la que ha cavallat la seva fossa. Ella sola s'ha tret de sobre. L'assassinat de l'esposa del seu fill va ser un crim brutal i maldestre. Extremadament maldestre".

Tanmateix, Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, no es conforma amb que Cruz pagui pels seus actes des de la presó. La protagonista vol molt més i ambiciona el palau, la fortuna i fins i tot la família sencera de Cruz. ¿Aconseguirà dur a terme el seu pla? ¿Hi haurà algú a 'La Promesa' que pugui aturar-la?