Els nous actors que arriben a 'Sueños de Libertad' per revolucionar les seves trames

Antena 3 no afluixa el ritme amb 'Sueños de libertad', la seva exitosa sèrie diària que continua guanyant nous seguidors gràcies a la seva narrativa i constants girs de guió. La ficció, ambientada als anys 50, es prepara ara per a una nova etapa amb la incorporació de tres intèrprets que donaran un important gir a les trames. I és que, després de la mort de Jesús, interpretat per Alain Hernández, 'Sueños de Libertad' incorpora nous noms al seu elenc.

El primer a ser anunciat va ser Oriol Tarrasón, que assumirà un paper central sota el nom de Gabriel. El seu personatge arriba justament com a substitut de Jesús de la Reina, recentment mort en un tràgic desenllaç que va marcar un abans i un després a 'Sueños de Libertad'. La seva entrada, com a nou vilà, es preveu determinant per reordenar l'equilibri entre els personatges principals.

| Atresmedia

A aquest fitxatge s'hi sumen dos noms que han generat gran expectació entre els fans de la sèrie: Sara Sanz i Daniel Jumillas. L'actriu, molt coneguda pel seu paper a 'El secreto de Puente Viejo', aterra en la producció d'Antena 3 per interpretar a Cristina, un personatge carregat de pes dramàtic.

Cristina és ni més ni menys que la filla biològica d'Irene (Ana Labordeta), cosa que desencadena una cadena de tensions familiars i secrets del passat que ara amenacen amb sortir a la llum. En paral·lel, Daniel Jumillas es posa a la pell de Beltrán, un jove amb formació, principis ferms i una vida aparentment estable al costat de Cristina. No obstant això, aquesta estabilitat podria trontollar a causa de la investigació que està duent a terme Damián (Nancho Novo) sobre el passat d'Irene.

Daniel Jumillas ha format part de títols tan destacats com 'El Apagón', 'El Centro' (Movistar+), 'La última' (Disney+) i 'Estoy vivo' (La 1). Es tracta d'un actor que compta amb una carrera versàtil tant en televisió com en teatre. Sense embargo, amb 'Sueños de Libertad' s'enfronta a la seva primera sèrie diària.

En audiències, durant el mes d'abril, 'Sueños de libertad' va ser la sèrie més vista del mes amb un 13,2% de quota i 1.163.000 seguidors. La ficció va ser líder imbatible un mes més, superant els seus competidors per +4,5 i +4,8 punts. 'Sueños de libertad' va superar cada dia els 2 milions d'espectadors únics