El descobriment d'Arturo Sancho que posa en perill la seva harmonia a 'La Promesa'

Toño i Manuel treballen bé, però al personatge d'Arturo Sancho a 'La Promesa' no se li escapa un secret. Aquest divendres 23 de maig a les 18:00h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', estaven molt preocupats perquè Eugenia no apareixia i, quan ho va fer, va deixar sense paraules tot el palau, sobretot al marquès. Lope va rebre un paquet d'Esmeralda i ni Curro ni ell van ser capaços de desxifrar-ne el significat, per la qual cosa van decidir no explicar-li res a Àngela. El negoci entre Manuel i Toño semblava enlairar-se, i Teresa va explicar a Simona la bona sintonia que hi havia ara entre els dos nois.

El pare Samuel va rebre una carta alarmant del bisbat, mentre Ròmul i Emília van resoldre en part la seva relació, encara que no del tot. Adriano va explicar tota la veritat sobre els seus orígens i la seva situació a Lisandro. Arran d'això, Catalina va dir al seu pare que volia marxar de La Promesa, però Alonso ignorava que l'arribada de Lisandro no havia estat casual.

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els seus capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Leocadia propicia un acostament cap a Eugenia, mentre a les seves esquenes es compinxa amb Lorenzo per acabar amb ella o tornar-la al sanatori. Curro i Lope es troben en un carreró sense sortida després de la seva última visita. Toño i Manuel, personatge d'Arturo Sancho, treballen bé, però al jove Luján no se li escapa el nerviosisme del seu soci davant la presència del sergent Burdina.

Catalina i Adriano decideixen posposar la seva marxa fins, almenys, que se'n vagi el duc de Carvajal i Cifuentes. Quan semblava que Emília i Ròmul ja havien aclarit els malentesos del passat, un assumpte ve a enterbolir aquesta confiança.