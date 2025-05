Alicia Moruno fa un gir de 180º a 'La Promesa' després de la seva última revelació

Eugenia, personatge d'Alicia Moruno a 'La Promesa', no apareix i, quan ho fa, deixa sense paraules tot el palau. Aquest dijous 22 de maig a les 18:00h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Lope i Curro van aconseguir reunir-se amb Esmeralda, qui els va oferir unes joies molt especials. Després de la conversa, van sortir del lloc amb una informació tan críptica que no sabien ni com manejar-la. Com lidiar amb Lisandro era el que Martina es preguntava, ja que seguia sense ser capaç d'aguantar la presència del duc de Carvajal i Cifuentes.

Incapaz de creure's la nova Petra se sentia María Fernández, però Samuel es va cansar d'aquesta actitud i es va enfrontar a la donzella per això. Enfrontaments era el que Ròmul intentava evitar i, per això, va necessitar tenir una conversa amb Emilia. Seriosa es va posar la cosa per a la infermera quan Eugenia va prendre una decisió que va portar de cap a tots els habitants de 'La Promesa'.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promediar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', tots segueixen molt preocupats perquè Eugenia, personatge d'Alicia Moruno, no apareix i, quan ho fa, deixa sense paraules tot el palau, sobretot al marquès. Lope rep un paquet d'Esmeralda i ni Curro ni ell són capaços de desentranyar el significat del mateix, per la qual cosa decideixen no explicar-li res a Àngela. El negoci entre Manuel i Toño sembla enlairar-se i Teresa li explica a Simona la bona sintonia que hi ha ara entre els dos nois.

El pare Samuel rep una carta alarmant del bisbat, mentre Ròmul i Emilia resolen en part la seva relació, encara que no del tot. Adriano li explica tota la veritat sobre els seus orígens i la seva situació a Lisandro. Arran d'això, Catalina li diu al seu pare que vol marxar de 'La Promesa', però Alonso ignora que l'arribada de Lisandro no ha estat casual.