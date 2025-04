Comunicat de Susana Bianca, concursant de 'GH VIP', sobre el seu estat de salut

Susana Bianca, coneguda per la seva participació a 'GH VIP', ha compartit un comunicat en el qual revela el complicat moment que està travessant. La jove recentment ha rebut un diagnòstic mèdic que requereix intervenció quirúrgica. Susana Bianca, que va ser parella de Zeus Montiel a 'GH VIP', ha revelat la seva preocupació per la situació, encara que s'aferra a una visió esperançadora.

La model ha explicat que, després de molt de temps sense comprendre què li passava, finalment s'han esvaït els dubtes. En el seu missatge, admet que el seu cos feia temps que "cridava", mentre travessava un període ple d'"errors mèdics". No obstant això, també fa una autocrítica honesta en reconèixer la seva "part de culpa" per no haver actuat abans.

Susana Bianca ha preferit no donar detalls sobre la seva malaltia, però no ha minimitzat la gravetat del diagnòstic: l'ha qualificat com a quelcom "bastant greu". No obstant això, manté una actitud combativa i ha assegurat que "tornarà" després de l'operació. Vol que els seus seguidors continuïn veient-la "lluitant cada dia".

| Mediaset

"Sento la necessitat de ser honesta i explicar-los el que estic vivint. Estic travessant un moment molt difícil, d'aquells que et sacsegen i que arriben sense avisar. He rebut una notícia sobre la meva salut que no esperava. Em va deixar en xoc. Encara estic intentant assimilar el que em va dir el cirurgià. Va ser clar i això ho agraeixo, però també em va preocupar moltíssim", ha expressat Susana Bianca.

A més, ha confessat que aquesta experiència ha suposat un punt d'inflexió en la seva manera de veure la salut. "Fins que el cos et crida. Jo sempre he estat de suportar, de deixar tot per després, i que fins que no m'estigui morint, no vaig al metge. Aquesta vegada vaig aprendre la lliçó. Assumeixo la meva part de culpa, sí, però també hi ha hagut errors mèdics que ho han complicat tot", ha relatat.

| Mediaset

"No vull entrar en detalls i potser mai ho faci. És quelcom molt desagradable i, per què mentir-los, bastant greu, però el positiu és que finalment sé què és. I ara tot té sentit: tants mesos de malestar, cansament, inflor, canvis físics, malalties seguides... Però bé, sóc forta i estic viva. M'operaran molt aviat i sé que tot anirà bé. Perquè sí, hi ha Susana per estona", ha afirmat.

Al final del seu missatge, ha llançat un missatge de resiliència: "Encara que ara estigui en un sot profund, sé que en sortiré. Aquells que lluitem, els que ho donem tot, mereixem veure la llum després de la tempesta. Sé que molts ja ho han notat: no estic tan present com sempre, però segueixo aquí. Lluitant dia a dia. No es preocupin, els prometo que tornaré, i amb més força que mai".