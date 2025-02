Qui és Silvia Superstar, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity' a La 1?

Després de sis edicions impulsant el món de la moda amb aprenents anònims, 'Maestros de la Costura' estrena la seva versió 'Celebrity' aquest diumenge 9 de febrer. Raquel Sánchez Silva es posa de nou al capdavant del talent show juntament amb el jurat format per Lorenzo Caprile, María Escoté i Alejandro G. Palomo. Igual que en la versió amb participants anònims, 'Maestros de la Costura Celebrity' comptarà amb dues proves en taller i una en exteriors en què competiran per equips.

D'aquesta manera, Mónica Cruz, Pilar Rubio, Edu Soto, Eduardo Casanova, María Esteve, La Terre, Óscar Higares, Rosa López, Laura Sánchez, Carmen Farala, Canco Rodríguez i Silvia Superstar aparcaran les seves exitoses carreres per passar hores entre canilles, agulles, didals i retalls, com a aprenents de 'Maestros de la Costura Celebrity'.

Al llarg de l'edició visitaran el taller grans convidats relacionats amb el món de la moda, per mostrar la seva visió del sector. Els descobriran els seus secrets i valoraran les creacions presentades pels participants. Tampoc faltarà el compromís habitual del format amb la sostenibilitat, el consum responsable, l'aprofitament de materials i la diversitat.

| RTVE

Qui és Silvia Superstar, concursant de 'Maestros de la Costura Celebrity'?

Silvia Superstar ha construït una trajectòria multidimensional que l'ha portat a triomfar en la música, la moda i l'entreteniment. Va iniciar la seva carrera als anys 90 com a cantant a Aerolíneas Federales per després liderar The Killer Barbies. Va ser la banda de punk rock que la va catapultar a la fama, especialment al Japó i Alemanya.

Ha estat musa del cinema de terror gore de Jess Franco i ha realitzat cameos a les sèries 'Arde Madrid' i 'Mareas Vivas'. A més, ha participat en els programes 'Levántate All Stars' o 'Xabarin Club'. Des de fa anys, divideix la seva vida entre Madrid, on gestiona el bar Lucky Dragon; Vigo, la seva terra natal; i Eivissa, on organitza festes exclusives.

| RTVE

Com a creadora d'Exótica by Silvia Superstar, la seva pròpia marca de roba, plasma el seu amor pel glamour de Hollywood clàssic. Està inspirada en mites com Jane Mansfield, Ava Gardner o Marilyn Monroe i els barreja amb lamé, lluentons, animal print i polipell.

Aquesta passió per la moda ve des de la seva adolescència, quan als 16 anys va començar a prendre classes de tall i confecció. Sempre ha destacat per la seva modernitat, tant que la seva professora l'acusà de copiar patrons i la va fer fora del curs. Amb recursos com imperdibles o teles adhesives, va trobar maneres enginyoses de dissenyar les seves pròpies peces. Recorda amb especial afecte la primera faldilla que va fer amb un llençol de la seva mare, inspirada en Audrey Hepburn.