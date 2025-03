Lola Marcel·lí assenyala directament un directiu després del trist final de 'La Moderna'

'La Moderna' ha tancat per sempre les seves portes després del seu final a La 1 aquest divendres 7 de març. Després d'un any i mig en emissió, la sèrie diària s'ha acomiadat amb màxim d'audiències. Una de les actrius de 'La Moderna', Lola Marceli, que interpretava a Maruja Pedraza, ha parlat sobre aquest final de la sèrie.

"Ja ha passat un mes i escaig (respecte al final del rodatge), amb la qual cosa, ja està assumit i jo ja estic en altres tasques", ha assegurat en una entrevista a FormulaTV sobre si ha assimilat la cancel·lació.

"Indubtablement, quan vam saber que no renovàvem i que s'acabava la sèrie, hi havia la tristesa lògica de saber que totes aquelles hores durant tants dies seguits que passes amb aquestes persones estan cridades al seu final. Però, un cop que ho assumeixes, segueixes endavant i, ara, estic en altres dinàmiques i buscant altres formes de viure i altres projectes. Amb la qual cosa, ja està assumit", afegia l'actriu.

| RTVE

A més, ha revelat quan es van assabentar de la notícia de la cancel·lació: "Va coincidir a Nadal, amb la qual cosa va ser una mica... Ens ho van dir i vam marxar de vacances, per la qual cosa l'assimilació va ser una mica dura perquè, a sobre, va ser a Nadal. Hi va haver dos moments de reunió i en el moment just del "no" doncs estàvem tristos. La paraula és tristesa".

"Pensàvem que amb les audiències que estàvem fent no passaria. I, sobretot, perquè caps de televisió ens havien dit que la corba d'audiència era molt bona, per la qual cosa pensàvem que això era un valor, indubtablement. Però bé, jo d'aquestes coses no entenc res", ha assenyalat Lola Marceli.

"Va ser trist per un costat, però amb el cap alt perquè estava molt bé el que fèiem i ho notàvem en la recepció del públic. I, sobretot, vosaltres els mitjans destacàveu el bon resultat diari que estava tenint la sèrie", afegia l'actriu.

Finalment, ha deixat clar que el seu pas per 'La Moderna' ha estat meravellós: "Faig un balanç molt bo, indubtablement. Ha estat d'aquelles experiències que tot actor voldria. Quan l'experiència d'una feina és tan gratificant com aquesta, es queda en el teu cor per sempre. Amb moltes ganes de tornar a seguir treballant amb els de Boomerang".