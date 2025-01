Pilar Vidal es trenca en parlar a 'Y ahora Sonsoles' dels seus problemes amb els quilos

Pilar Vidal emociona els espectadors de 'Y ahora Sonsoles' en obrir-se sobre la seva lluita personal amb el pes. Durant el programa, la periodista va compartir detalls íntims sobre com aquest tema ha influït en la seva vida, acompanyant les seves paraules amb reflexions profundes que no van deixar indiferent a l'audiència.

En el marc d'un avançament de l'especial 'Lo tenemos que hablar', dedicat als tractaments farmacològics per a l'obesitat, Pilar Vidal va trencar el silenci sobre una batalla que l'ha acompanyat des de nena. "Jo he estat tota la meva vida a dieta, en la meva comunió, la meva mare em va posar a dieta", va confessar amb franquesa, deixant entreveure com aquest aspecte ha marcat la seva història personal.

L'entrevista va incloure la projecció de fotografies de Pilar Vidal en diferents moments de la seva vida, cosa que va donar peu a reflexions sobre la seva evolució. "Ara peso 20 més, a tu t'ho dic", li va confessar a Sonsoles Ónega. En preguntar-li sobre com se sentia en veure aquelles imatges, la periodista va respondre amb la veu entretallada: "Jo vull ser aquesta, però no puc ser aquesta, per ara...". En escoltar aquestes paraules, Sonsoles Ónega li va preguntar amb delicadesa: "Per què no pots ser aquesta?", al que Pilar va replicar amb una barreja d'emoció i optimisme: "I no vull plorar perquè, a més, soc super feliç, i ho tinc tot".

| Atresmedia

Pilar Vidal també va parlar sobre com el pes ha influït en el seu dia a dia. "Aquests últims anys no m'importa que sigui estiu o hivern, m'és igual...", va confessar entre llàgrimes, provocant una emotiva reacció de Sonsoles Ónega, que no va dubtar a abraçar-la en directe.

Reconeguent les seves pròpies dificultats, Pilar Vidal va admetre: "No tinc força de voluntat". La periodista, amb honestedat, va revelar un dels seus èxits recents: "Aquest Nadal no he menjat torró. També m'he portat els meus guardaespatlles, els meus pares. Estant els meus pares, menjo menys".

Pilar Vidal també va reflexionar sobre els reptes que enfronten les persones amb sobrepès en la societat. "És la major frustració. La gent perquè tingui més quilos o menys quilos pot ser estilosa i ha de ser-ho", va afirmar. Finalment, va deixar clara la seva postura sobre les intervencions quirúrgiques relacionades amb la pèrdua de pes: "No entraria en quiròfan per això".