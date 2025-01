'Los Simpson' no són suficients: el pla per salvar Neox i conquerir els joves

Neox, la cadena que un dia es va posicionar com la gran promesa juvenil d'Atresmedia, s'enfronta a l'envelliment del seu públic. Encara que ha aconseguit fidelitzar una audiència més o menys estable, movent-se en l'1,8% de share, aquesta mateixa estabilitat s'ha convertit en una llosa que amenaça amb enfonsar el seu propòsit original: ser el referent de la TDT per a les noves generacions.

El seu major èxit, paradoxalment, és també la seva major debilitat. 'Los Simpson' i les pel·lícules nocturnes mantenen el tipus, però també confirmen que Neox està atrapat en un limbe entre la nostàlgia i l'immobilisme. Què va ser d'aquella cadena "rebel" i fresca que va seduir els vintanyers de fa una dècada i liderava entre les temàtiques? Avui, aquests vintanyers ja superen la trentena, i el canal es perfila més com un refugi viejoven que com una destinació per a la generació Z.

Atresmedia té una bretxa amb el públic jove que urgeix d'una acció immediata

El problema no és només de continguts, sinó d'estratègia. Mentre Atresmedia ha cedit el terreny juvenil a Flooxer, aquesta última llangueix en un espai poc adaptat als hàbits de consum dels joves. Si el contingut hi és, però no troba la seva audiència, el problema és estructural. Atresmedia ha de consolidar els seus esforços i reenfocar la seva estratègia per arribar als més joves i això passa per una unificació de marques i una necessària sacsejada a Neox.

La desaparició de Disney Channel de la TDT obre una oportunitat d'or que Neox ja ha començat a aprofitar en reforçar la seva graella matinal amb continguts infantils. No obstant això, el veritable repte està a la tarda i el prime time. Aquí és on es juga el futur del canal i la seva rellevància davant d'una generació que prioritza la immediatesa, el contingut multiplataforma i de caràcter participatiu. Aquells programes dels quals l'espectador es pot sentir part perquè creen comunitat, formats amb els quals es genera vincle.

El camí passa per apostar pel que funciona, però també per atrevir-se amb formats innovadors. Als matins, Neox hauria de mantenir els continguts infantils i la sobretaula deixar-la per 'Los Simpson', que recullen bones dades.

De 16:00h a 19:30h seguir apostant pel cinema i les sèries que millor els funcionen. Diverses pel·lícules emeses a les 16:00h s'han colat en el rànquing dels continguts més vistos de la cadena el 2024, i l'audiència fidel agrairà poder continuar veient episodis de les sèries clàssiques del catàleg de Neox.

Unir Neox i Flooxer i obrir una finestra al directe

Els grans canvis arriben de 19:30h a 21:00h. Aquesta franja ha d'adoptar un to arriscat i contemporani, amb un talk show en directe protagonitzat per creadors de contingut i influencers. Inspirant-se en exemples com l'èxit de 'Vaya Vaina', el pòdcast independent sobre l'actualitat dels influencers que acumula més de 28 milions de visualitzacions en el seu canal de YouTube, aquesta franja pot convertir-se en un referent d'entreteniment juvenil. La clau està en la simultaneïtat: emetre'l en directe tant a Neox com a atresplayer, amb una potent estratègia digital per a Instagram i TikTok.

Aquest programa, a més de comentar els salseos dels creadors de contingut i celebritats més rellevants del panorama espanyol i internacional, podria ser una bona eina de promoció per a la resta de continguts d'Atresmedia. Una manera d'acostar orgànicament les produccions de la casa a les audiències més joves, aprofitant la marca del talk show i els seus rostres per emetre cobertures especials en directe des de les premieres de les sèries d'atresplayer, o ser la pota de suport per a la promoció dels esdeveniments més destacats de Fever, com el parc d'atraccions de Lolalolita.

Posteriorment, de 21:00h a 22:00h, Neox hauria d'apostar per la producció pròpia juvenil. Aprofitant la riquesa del catàleg de Flooxer, Neox podria desplegar una oferta que inclogui realities com ‘Temporada de caza’, programes amb influencers com ‘Rabia’, d'entrevistes amb concepte i estètica disruptiva com ‘Las Uñas’, o d'humor com ‘Sexo, famosos y muñecos de trapo’. Fins i tot algun reality de baix cost o dating show —encara queja s'ha vist que a La Pija i la Quinqui se'ls dona millor conversar que fer de celestins— que enganxi l'audiència.

Quin jove no veuria un 'Love Island VIP' amb Manu Regato i Marina Barrial?, o un concurs de cuina amb Òscar Font, Pabs i Jorge Cyrus? Formats curts i atractius que enganxin l'espectador tant a televisió com a plataforma i xarxes socials.

Això sí, a partir de les 22:00h, cinema en prime time. Aquí no cal reinventar la roda. El cinema continua sent l'oferta més exitosa de Neox en horari estel·lar. Simplement, renovar el catàleg i mantenir aquesta franja com una opció senzilla per als que aposten pel zàping nocturn per la TDT.

Un ecosistema autorreferencial i digital

La clau de l'èxit d'aquesta estratègia rau en crear un ecosistema propi on els formats es retroalimentin. I no parlo de Neox únicament com a canal de televisió, sinó com a marca juvenil d'Atresmedia. Una marca prou reconeixible com per poder eliminar Flooxer, però que, en el fons, tot radiqui en atresplayer, sense distincions.

Aquests continguts només podran destacar entre el target de 13 a 30 anys amb unes xarxes socials fortes. Instagram i TikTok no han de ser un accessori, sinó una extensió natural del canal. I de res serveix pujar només clips dels programes. S'ha d'obligar les productores dels formats a generar contingut addicional digital only, fomentant una relació més orgànica dels programes amb l'audiència.

El model de EVA, la marca juvenil de la televisió pública catalana, demostra que és possible connectar amb el públic jove des de la producció tradicional, sempre que es treballi amb un enfocament multiplataforma. A EVA els programes es publiquen primer a YouTube, després a la plataforma 3Cat i després es trossegen a xarxes socials.

A més, totes les productores estan obligades, per contracte, a lliurar diverses peces natives digitals. Clips que estan produïts més enllà del màster que s'emet i que permeten a l'audiència veure els presentadors participant en els trends més virals o fent dinàmiques més personals que es comparteixen massivament pel seu caràcter orgànic. I és aquesta valuosa visibilitat la que es canalitza en audiència potencial per al producte principal. Si Atresmedia vol posicionar-se com un líder digital, ha de mirar, encara més, més enllà de l'emissió lineal i apostar per un contingut integrat i coherent amb el consum de les noves generacions.

Atresmedia pot iniciar un punt d'inflexió en els continguts juvenils. La solució no és esborrar i comptar de nou, sinó construir sobre el que ja funciona i diversificar. L'audiència jove no només està disposada a consumir contingut innovador i atractiu; ho exigeix. Amb una aposta decidida pel directe, les xarxes i la producció pròpia, confiant en nous creadors, Neox podria convertir-se en la marca referencial de l'entreteniment juvenil que Espanya necessita.