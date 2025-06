'laSexta Columna' commemora el 80è aniversari del final de la Segona Guerra Mundial

Quan es commemoren vuitanta anys del final de la Segona Guerra Mundial, 'laSexta Columna' rememora el conflicte recuperant històries oblidades dels espies que, des d'Espanya, van contribuir a la victòria aliada. Ho fa a través d'un especial 'Alto secreto: els espanyols que van enganyar Hitler'. Aquest s'emetrà en dues entregues, aquest divendres 6 de juny i el proper 13 de juny, a laSexta a les 21:30h.

L'especial de 'Columnes de la Història' repassarà com homes i dones es van infiltrar rere les línies enemigues, de vegades des de l'Espanya de Franco, per enganyar les forces del III Reich i canviar el curs de la guerra. Al llarg de les dues entregues, 'Alto secreto: els espanyols que van enganyar Hitler' mostra accions, vinculades a l'espionatge o a la posada en marxa de xarxes de refugiats, que pràcticament han estat ignorades durant dècades malgrat haver tingut un paper determinant en una guerra sagnant en què Espanya no només no va ser neutral, sinó que va jugar un paper de primer ordre com a tauler d'escacs d'accions encobertes.

'laSexta Columna' també posarà el focus en com algunes d'aquestes van comptar amb dones en papers clau. Reivindicarà la seva actuació a través de la descripció d'històries com la de Liana Romero. Va ser una nena d'onze anys que, en companyia de la seva mare -agent doble suposadament al servei de l'Alemanya hitleriana-, introduïa microfilms a Gibraltar.

O la d'Àfrica Heras, jove ceutina que es va mantenir discreta, esquivant la vigilància del règim franquista, com a operativa dels serveis secrets soviètics. Sense oblidar la comtessa de Romanones, que va utilitzar la seva posició social per a l'obtenció d'informació. Va ser utilitzada posteriorment per localitzar els agents alemanys que operaven impunement a Espanya.

A més, 'laSexta Columna' aporta testimonis de descendents dels "Schindler" espanyols que van contribuir a la salvació de centenars de vides posant en risc la seva. Com la dels "herois de Canfranc", una xarxa de ciutadans de peu que van cooperar en l'ajuda a jueus i presoners de guerra fugits a Espanya. O la història del metge gallec que va refugiar en una cafeteria madrilenya persones que es jugaven ser empresonades i enviades davant pelotons d'afusellament o camps de concentració alemanys.

També a través de l'acció d'espanyols com l'espia "Garbo", que va contribuir a l'èxit del desembarcament a Normandia. laSexta Columna descobreix nous enfocaments com el perquè de l'elevada confiança que li professaven els alemanys o el paper desconegut de la seva esposa Araceli en la seva feina. A més, l'espai posa el focus en el desconegut Servei Basc d'Informació, que va intentar derrocar Francisco Franco oferint-se al servei d'intel·ligència britànic i a l'OSS estatunidenca, antecessora de la CIA.