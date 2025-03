'Fiesta' anuncia l'arribada d'un nou col·laborador que arriba des de 'Sálvame'

'Festa' s'ha reforçat aquest dissabte 8 de març amb dues incorporacions inesperades al seu equip de col·laboradors.La primera és Ana María Aldón, qui torna després d'una absència de vuit mesos després d'haver sortit del format amb el seu rellançament al juny de l'any passat. Un moviment inesperat que 'Festa' realitza per intentar millorar les seves audiències, ja que el format d'Emma García amb prou feines aconsegueix superar el 8% de share.

"Tenim un nou col·laborador per comentar 'Supervivientes'. Té la llengua afilada podem dir, bastant temperament i ve a no callar-se res", anunciava Emma García en directe sobre el segon fitxatge.

"Llavors ve a fer-nos la competència", comentava Ana María Aldón amb humor, acompanyada al sofà de Kiko Jiménez i Pedro García Aguado, concursants de l'anterior edició de 'Supervivientes'. "Home la competència no, és un altre col·laborador. Ve a col·laborar amb vosaltres, però és el típic que no es calla res", responia la presentadora, deixant clar el perfil del nouvingut.

Finalment, el misteri es va resoldre: el nou fitxatge de 'Festa' és Miguel Frigenti. El periodista torna a Telecinco després de la seva participació a 'GH DÚO 3', on va ser el vuitè expulsat, quedant-se a poc de proclamar-se com a finalista. A més, també ha estat col·laborador en programes com 'Sálvame', 'Ya es mediodía' i els debats de diversos realities.

| Mediaset

La seva arribada al plató va ser rebuda amb entusiasme per part del públic i els altres tertulians. "Estic una mica nerviós ehh", confessava Miguel Frigenti, encara que sense amagar la seva emoció. "Estic molt content d'estar amb vosaltres i amb tu", afegia, dirigint-se a Emma García.

"Mai hem treballat junts no? Alguna vegada m'has criticat, però el que és treballar no", li qüestionava Emma García a 'Festa'. "No, mai t'he criticat. De fet, jo era fan quan et veia de petit a 'A tu lado' i un dels meus somnis era comentar realities amb tu", assegurava, emocionat, el nou col·laborador. "Et dic una cosa tan petit, tan petit que així t'has quedat", bromejava Emma García, donant-li la benvinguda al programa.