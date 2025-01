Qui és Mark Vanderloo, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno' a La 1?

La 1 estrena la segona temporada de 'Bake Off: famosos al horno', el concurs més dolç de la televisió. Es tracta d'un espai presentat per Paula Vázquez i amb Paco Roncero, Eva Arguiñano i Damián Betular com a implacable jurat. Aquesta segona temporada promet més rialles, emoció i tensió en la competició per convertir-se en el millor pastisser o pastissera d'Espanya.

Els participants que afronten el repte en aquesta temporada són la cantant Yurena, la periodista Isabel Gemio, la presentadora Lidia Torrent, l'actriu Carmen Morales, la presentadora Cristina Tárrega, el model Mark Vanderloo, la presentadora Nagore Robles, la dissenyadora Cósima Ramírez, el pilot de motociclisme Pol Espargaró, l'actor Mario Marzo, el vident Maestro Joao, el torero Finito de Córdoba, el col·laborador Víctor Sandoval i el cantantMario Jefferson.

Són catorze famosos de les més diferents disciplines, actors, esportistes, presentadors, cantants i periodistes, que es posaran el davantal. A ' Bake Off: famosos al horno', apendran a fer les postres més espectaculars, descobriran les receptes més sorprenents, i viuran les situacions més hilarants.

| Europa Press

Qui és Mark Vanderloo, concursant de 'Bake Off: Famosos al horno'?

Mark Vanderloo (Waddinxveen, 1968) és considerat el model masculí més reconegut dels Països Baixos, amb una trajectòria que va marcar la moda de les dècades dels 90 i 2000. Encara que el 1999 va completar la seva llicenciatura en Història a la Universitat d'Amsterdam, la seva vida professional va prendre un rumb diferent des d'una edat primerenca. Va destacar a les passarel·les de Milà, París i Nova York gràcies al seu físic: més d'un metre vuitanta d'alçada, ulls blaus i cabell ros.

Grans firmes com Donna Karan, Valentino, Versace, Armani, Calvin Klein, Guess i Hugo Boss van trobar en Mark Vanderloo el rostre perfecte per a les seves campanyes publicitàries. A més, va participar a la gran pantalla amb un paper a la pel·lícula "Celebrity" (1998) de Woody Allen, i a televisió, a la sèrie espanyola "Javier ya no vive solo" (2002). No obstant això, molts el recorden especialment pel seu protagonisme en els anuncis televisius del Peugeot 106, que van marcar una època.

Als anys 90, Espanya també va formar part de la seva vida personal: Mark Vanderloo va ser parella de la model Esther Cañadas. Es van casar el 1999, però el matrimoni va tenir una curta durada, separant-se al cap d'un any. El 2011, Mark Vanderloo va contreure matrimoni amb la model i empresària Robine Van der Meer, amb qui ja tenia dos fills, Emma Paula i Mark.