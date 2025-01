La decisió de Carmen Asecas que deixa en l'aire el seu futur a 'La Promesa'

Catalina, personatge de Carmen Asecas, comença a adonar-se que el seu futur més immediat pot estar lluny. Aquest divendres 3 de gener a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel estava decidit a casar-se i res del que li diguessin els seus pares podria canviar-ho. La marquesa, conscient d'això, es va posar mans a l'obra amb el suport de Leocadia. Samuel no va posar problemes per oficiar la cerimònia i Jana, després d'anunciar oficialment al servei el seu imminent casament, els va convidar a tots a assistir-hi.

Per la seva banda, Curro va contactar per telèfon amb Martina, que havia aconseguit esquivar a José Juan. Malgrat la mala qualitat de la comunicació, Curro li va demanar que tornés per al casament de Manuel i Jana.

Leocadia va aprofitar la seva estada per indagar, no només sobre Jana, sinó també per acostar-se a Curro. La carta de la dona de Ricardo havia aconseguit desestabilitzar el majordom, que tenia moltes dificultats per afrontar la preparació del casament i el va enfrontar a Petra.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels majors avantatges històrics. Per àmbits, va revalidar el lideratge a Aragó, les dues Castelles, Catalunya (amb el seu segon millor dada històrica), Madrid, Múrcia i Resta (màxims històrics), i Euskadi. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Cruz no fa més que protestar pel casament que se li ve a sobre. El que Jana no espera és una última imposició de la marquesa que no li agradarà gens. Pía llegeix per a Ricardo la carta en què la seva exdona va donar els motius de la seva marxa i la donzella farà l'impossible per animar-lo.

De bon gust tampoc és la fugida constant de Samuel sempre que es creua amb María Fernández. No obstant això, els dos tenen una xerrada en què prenen una decisió definitiva. Les cuineres estan molt il·lusionades amb acudir al casament, tot i que el temps de preparació que els han donat és insuficient. Catalina, personatge de Carmen Asecas, té els ànims per terra i comença a adonar-se que el seu futur més immediat pot estar lluny de 'La Promesa'.