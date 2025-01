El precipitat pla d'Arturo Sancho que desestabilitza a tota 'La Promesa'

Manuel, personatge d'Arturo Sancho, està decidit a casar-se i res del que li diguin podrà fer-lo enrere. Aquest dijous 2 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', l'arribada de Leocadia, una convidada, va fer tremolar els fonaments del palau, especialment, per a Cruz. Els qui continuaven tremolant, però de molta por, eren Lope, Teresa, Marcelo i Vera, que van continuar vivint amb la por que l'assumpte dels ducs els esquitxés. María Fernández tenia por davant la possibilitat de perdre l'amistat amb un Samuel que només feia per evitar-la.

Martina i Julia havien marxat de 'La Promesa' per precaució. Evitar el casament entre Julia i Curro va aixecar ampolles entre el noi i el capità de la Mata. La mare de totes les baralles està a punt de produir-se entre Petra i Ricardo, però el majordom va prendre la decisió de dir-li la veritat a qui de veritat li importava.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors, va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. Per àmbits, va revalidar el lideratge a Aragó, les dues Castelles, Catalunya (amb el seu segon millor dada històrica), Madrid, Múrcia i Resta (màxims històrics), i Euskadi. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Manuel està decidit a casar-se ràpidament i res del que li diguin els seus pares podrà fer-lo enrere. La marquesa, conscient d'això, es posa mans a l'obra amb el suport de Leocadia. Samuel no posa problemes per oficiar la cerimònia i Jana, després d'anunciar oficialment al servei el seu imminent casament, els convida a tots a assistir-hi.

Per la seva banda, Curro contacta per telèfon amb Martina, que ha aconseguit esquivar a José Juan. Malgrat la mala qualitat de la comunicació, Curro li demana que torni per al casament de Manuel i Jana.

Leocadia aprofita la seva estada per indagar, no només sobre Jana, sinó també per acostar-se a Curro. La carta de la dona de Ricardo ha aconseguit desestabilitzar el majordom, que té moltes dificultats per afrontar la preparació del casament i l'enfronta a Petra. La pressió del marquès sobre Catalina té efecte i aquesta escriu una carta demanant ajuda, aparentment a Pelayo.