Té celebra per primera vegada en la seva història la Gala dels premis de Cadena Dial

Ten emetrà per primera vegada la Gala de Cadena Dial aquest dijous 20 de març, a les 22:00h, a les 21:00h a Canàries. Aquesta retransmissió conjunta amb el web i el canal de Youtube de l'emissora, celebrarà la música en espanyol des de la ciutat de Tenerife.

Aquest any, els artistes premiats són Manuel Carrasco, Dani Martín, Carlos Rivera, Amaral, Antonio Orozco, Rosario, Pablo López, Marta Santos, Edurne, Vanesa Martín, David DeMaría, Chenoa, Dani Fernández, Álex Ubago, Antoñito Molina, Bombai i Estopa. A més, Celia Cruz rebrà un Premi Especial In Memoriam en el centenari del seu naixement.

La gala, presentada per Leire Martínez (exvocalista de La Oreja de Van Gogh), reunirà també altres rostres coneguts de la música, la cultura i la televisió. Ells entregaran els guardons després de passar per la primera catifa vermella de la música d'aquesta temporada al nostre país.

Abans de la gala d'entrega de premis, hi haurà una retransmissió especial de la catifa vermella que començarà a les 20:00h al web i el canal de YouTube de Cadena Dial.

Recordem que TEN va tancar 2024 amb la millor dada anual d'audiència de la seva història, amb una quota de l'1,291%. Aquest èxit converteix la cadena en el canal de televisió en obert amb major creixement de l'any, amb un impressionant augment del 43,13% respecte a l'any 2023. La franja de tarda ha estat clau en aquest èxit, impulsada per la combinació entre 'Caso Cerrado' i el magazine de crònica rosa 'Ni que fuéramos', amb l'equip de 'Sálvame'.

Per tant, Ten s'estrena com a canal de televisió que retransmet la Gala de Cadena Dial. En els últims anys, l'esdeveniment ha passat per diferents cadenes, com Divinity i fins i tot el prime time de La 1.