laSexta modifica la seva programació i cancel·la la nova emissió d''Anatomia de...'

laSexta ha canviat de manera inesperada la seva programació, afectant directament 'Anatomia de...' de Mamen Mendizábal. El programa de successos tenia previst aquest diumenge 8 de juny emetre un nou programa sobre l'Ecce Homo de Borja. Tanmateix, laSexta ha anunciat un canvi a la seva graella, deixant per a la setmana vinent aquesta entrega.

No obstant això, 'Anatomia de...' no emetrà una altra nova entrega de la present temporada, sinó que apostarà per dues reposicions la nit de diumenge. laSexta emetrà un robatori de pel·lícula i un intent d'assassinat en recuperar els programes titulats com 'Anatomia de dos lladres' i 'Anatomia d'un intent d'assassinat'. El primer correspon a la primera temporada, emès el 25 de juny de 2023, amb un 7,4% de quota de pantalla, mentre que el segon és l'estrena d'aquesta temporada, protagonitzat per Mainat, emès el passat 11 de maig, amb un 8,2% de share.

Un canvi de programació per evitar la final de la UEFA Nations League en què Espanya s'enfronta a Portugal. El partit s'emetrà a La 1 a partir de les 20h i s'allargarà fins passades les 23h. Per tant, laSexta ha decidit protegir la nova entrega d''Anatomia de...', posposant l'emissió per a la setmana vinent.

| Atresmedia

D'aquesta manera, els espectadors hauran d'esperar fins diumenge 15 de juny per gaudir del programa d''Anatomia de...', que se centrarà en l'Ecce Homo de Borja. Mamen Mendizábal recordarà la peculiar restauració pictòrica realitzada per Cecilia Giménez, una veïna del poble saragossà, que va donar la volta al món. I és que aquesta pintura es va convertir en un fenomen que ha generat més de 300.000 visites durant l'última dècada, així com una important recaptació econòmica que es destina a ajudar els ancians sense recursos.

Cal destacar que la resta de cadenes sí que mantenen l'emissió dels seus productes per a aquest diumenge 8 de juny. Telecinco manté en directe 'Supervivientes: Conexión Honduras', mentre que Antena 3 aposta per 'Una nueva vida' i Cuatro per 'Cuarto Milenio'.