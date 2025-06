La decisió de Ferit que dona un gir de 180º a la tranquil·litat d''Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 8 de juny, a les 22h, un nou capítol de 'Una nova vida'. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l'audiència a més de 120 països. 'Una nova vida', que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, Nukhet, la filla d'Halis que vivia a Londres, va aparèixer a la mansió amb el seu fill Kaya. Tots dos no tenien cap relació amb els Korhan, però Halis els va fer un lloc a la família.

Després de la seva arribada, Halis va asseure Nukhet al seu costat a la taula, ocupant el lloc d'Ifakat. A més, va demanar a Kaya que ocupés el lloc que era d'en Fuat, cosa que va desfermar la fúria d'en Ferit. Ferit va explicar el que havia passat a en Kazim perquè l'ajudés a fer fora els nouvinguts, però res va sortir com esperava, ja que en Ferit va acabar molt trist i ferit per culpa del seu avi.

| Atresmedia

En audiències, el passat mes d'abril, 'Una nova vida' amb un 10,1% i 978.000 seguidors va baixar però es va mantenir, sent la tercera opció de la nit de diumenge. Va estar per sobre de 'Renéixer', que va baixar del doble dígit, perdent sis dècimes, fins a un escàs 9,8% i 810.000 fidels.

Què passarà al nou capítol de 'Una nova vida'?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Una nova vida', en Ferit se'n va de la mansió perquè no aguanta més el tracte del seu avi. A més, l'arribada de la Nukhet i en Kaya l'han descol·locat completament. En Ferit no té diners i demana al seu avi la part que li correspon.

Halis li assegura que no li faltarà de res si torna a la mansió, ja que vol tota la família unida. En Ferit decideix tornar a la mansió, però no ho fa sol. De fet, els acompanyants que porta no deixaran indiferent ningú dels Korhan.