Lara Álvarez es pronuncia per primera vegada sobre la seva sortida de Telecinco un any després

A punt de complir-se un any des que Lara Álvarez sorprengués el públic amb la seva decisió de trencar el seu contracte d'exclusivitat amb Mediaset, la presentadora es prepara per a un nou repte televisiu. Es tracta de 'La connexió', el concurs que conduirà en prime time a La 1, marcarà una nova etapa en la seva trajectòria professional. En una recent entrevista, Lara Álvarez ha explicat els motius que la van portar a prendre aquesta decisió.

Quan li pregunten si es penedeix d'haver abandonat la cadena en la qual gaudia d'estabilitat, l'asturiana respon amb claredat en una entrevista a Informalia: "La incertesa la vaig tenir quan vaig prendre la decisió. Sabia que no havia de seguir vinculada perquè per un costat hi havia Mediaset i per l'altre la meva pròpia empresa i no coincidien els interessos. Va ser una sortida neta i respectuosa per ambdues parts".

Després de gairebé una dècada sent un dels rostres més reconeguts de Telecinco, Lara Álvarez va apostar per canviar de rumb en un moment complicat per a Mediaset en audiència i imatge. En aquest sentit, assegura que "va ser una aposta personal i professional de necessitat d'evolució i un altre tipus de creixement". I afegeix: "Hi havia projectes, però jo buscava altres coses. A la vida fas apostes i per sort m'ha sortit bé".

Encara que la seva sortida de Telecinco va ser determinant per a la seva evolució, no descarta tornar en un futur: "La vida és llarga i mai se sap. M'alegro dels anys d'èxit que vaig tenir en aquesta cadena, però el que aquest any he après és que la meva vida ja no gira al voltant dels programes i que la meva estabilitat professional va per altres camins".

Amb el imminent estrena de 'Supervivientes 2025', Lara Álvarez també ha compartit el seu sentir sobre el reality en el qual va treballar durant vuit anys: "Em genera una nostàlgia molt bonica. Van ser vuit anys de la meva vida, quatre mesos allà, molta gent bona, experiències inoblidables i una lliçó professional i personal insuperable. Pensa que nosaltres també ens allunyem de la nostra família, de les nostres cases… Vam passar allà la covid i t'asseguro que no va ser fàcil".

Finalment, Lara Álvarez explica què la va portar a acceptar el seu nou desafiament a TVE: "Volia portar les regnes d'un programa, aportar el meu segell personal, poder tenir un contacte més directe amb els concursants. Pensa que a 'Supervivientes' hi ha molts límits i temes que no es poden tocar perquè el de fora no afecti".