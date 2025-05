Antonio David Flores anuncia accions legals contra Jorge Javier o Carlota Corredera

Antonio David Flores ha decidit passar a l'ofensiva als tribunals. L'antic col·laborador de Telecinco ha presentat unacontundent demanda civil per dret a l'honor en la qual exigeix una indemnització total de 5.789.000 euros. El detonant d'aquest procediment judicial han estat les declaracions i continguts emesos després de l'emissió de la docu-sèrie protagonitzada per Rocío Carrasco a Telecinco.

En l'extensa llista de demandats figura Rocío Carrasco, a qui Antonio David Flores exigeix 1.628.000 euros per totes les seves declaracions a Telecinco. No obstant això, també ha emprès accions legals contra algunes de les figures més reconegudes del panorama televisiu i empreses vinculades a la producció del contingut. Entre elles destaca La Fábrica de la Tele, productora en aquell moment de 'Sálvame' i de l'actual 'La Familia de la Tele', contra la qual ha dirigit una reclamació de 1.560.000 euros, encara que aquesta va desaparèixer el passat juliol de 2024 en ser absorbida completament per Mediaset.

| Mediaset

A més, Antonio David Flores també assenyala nombrosos col·laboradors i presentadors en els quals, segons argumenta, es van difondre manifestacions que atempten contra el seu honor. A Carlota Corredera, conductora de la docu-sèrie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva',li reclama 281.000 euros. Per la seva banda, a Jorge Javier Vázquez li exigeix 207.000 euros.

El document judicial també inclou altres rostres habituals dels programes del cor, com Paloma García Pelayo (157.000 euros), Miguel Frigenti (134.000 euros), Laura Fa (153.000 euros), Alonso Caparrós (92.325 euros), Montse Suárez (202.000 euros), Kiko Hernández (170.000 euros), Isabel Rábago (34.200 euros) i Kike Calleja (24.600 euros). Fins i tot el presentador de 'Late Xou', Marc Giró, ha estat inclòs en la demanda, amb una petició de 38.400 euros. Tots ells van participar en els debats de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en el prime time de Telecinco.

A més de les indemnitzacions individuals, Antonio David Flores i la seva representació legal reclamen 1.976.000 euros a Mediaset España i a altres societats del grup. Així mateix, sol·liciten que tots els demandats responguin de forma solidària pels danys causats. D'aquesta manera, ara la justícia haurà de resoldre totes aquestes demandes.