Antonio Rossi dona l'última hora de l'estat de salut de la filla d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja va trencar aquest dilluns 20 de gener el seu silenci per compartir una actualització encoratjadora sobre l'estat de salut de la seva filla Alma. La nena roman ingressada a l'hospital maternoinfantil de Gran Canària des de principis de gener. A través d'un emotiu comunicat, Anabel Pantoja va confirmar una important millora en l'evolució de la petita, deixant entreveure un raig d'esperança després de dies d'incertesa.

"Fa 11 dies es va aturar la meva vida, però aquí seguim, lluitant amb força i fe, avançant pas a pas. Alma està bé, gràcies a Déu, i al meravellós equip de l'hospital Materno Infantil de Gran Canària, especialment a la UMI, que no ens va deixar anar la mà des que vam arribar. Ara seguim endavant, pujant un esglaó més en aquest camí", va escriure Anabel Pantoja en un comunicat a les seves xarxes socials.

Ara, Antonio Rossi a 'Vamos a ver' s'ha pronunciat en directe sobre el tema, revelant detalls addicionals. Segons el periodista, hi va haver una notícia positiva el mateix dilluns que va marcar un canvi significatiu. "A la una de la tarda d'aquest dilluns hi va haver una notícia significativa i positiva. No només facilitada pels especialistes que estan a la UMI, sinó per altres específics en el tema sobre el que li passa a la nena", començava a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Ells van donar aquest beneplàcit perquè això passés. A la tarda aquest canvi es va produir. No hi ha hagut involució, sinó petits passos. La cosa està molt millor, és un procés lent i molt dur, però ja hi va haver una bona notícia. Van dir que la cosa anava molt bé i que havien d'estar contents i esperançats", va explicar Antonio Rossi.

Encara que no s'ha confirmat oficialment, aquest avanç podria estar relacionat amb el possible trasllat de la nena a planta. Una opció que els metges havien estat valorant en funció de la seva evolució. Aquest canvi d'escenari ha donat un respir a la família, que durant els últims dies havia optat per l'hermetisme absolut.

De fet, Antonio Rossi també va destacar que, amb la millora d'Alma, les mesures dins de l'hospital ja no són "tan encotillades i tan estrictes". Això podria notar-se en la dinàmica de les visites al centre per part d'Anabel Pantoja, David Rodríguez i altres membres de la família.