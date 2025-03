Xavi Lock arriba al límit després d'una decisió que dona un gir de 180º a 'La Promesa'

Curro, personatge de Xavi Lock, segueix el consell d'Àngela d'aturar el pla de casament i s'enfronta a la seva tia. Aquest dimecres 5 de març a les 17:35h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Pía va confessar a Ròmul que va ser ella qui va matar el baró de Linaja. Jacobo va mentir a Martina sobre les intencions dels marquesos i la va convèncer de seguir endavant amb el casament, però Martina va confessar a Àngela que té dubtes. Per la seva banda, Leocadia va confrontar Cruz sobre el seu matrimoni, insinuant que es va casar amb enganys i vaticinant un final tràgic.

Jana va confirmar al servei que se n'aniria a Itàlia amb Manuel, mentre Marcelo va informar que marxava de 'La Promesa' per por de ser descobert pels homes del duc de Sarabia. Jana i Teresa van descobrir finalment com obrir el passadís secret. Jana va revelar a Curro la seva sospita: creia que Cruz va matar Tomàs, i sap com ho va fer ocultant el crim gràcies a l'habitació secreta, però pensava que no va actuar sola.

En audiències, aquest mes de febrer, 'La Promesa' es va mantenir líder imbatible i va registrar el seu segon millor promig mensual històric: 13,8% de share, 1.056.000 espectadors i 1,4 milions de contactes. Va ser líder en la gran majoria de públics i en 11 de les 15 Comunitats. Incloent el consum diferit, va ser la ficció més vista del panorama nacional en el que va d'any en anotar una mitjana de 1.777.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Jana i Curro aconsegueixen escapar just quan Cruz arriba a l'habitació. Aliena a això, Cruz intenta acostar-se a Jana, però ella no està disposada a entrar en el seu joc, cosa que provoca la seva ràbia. Alonso busca en el seu fill una mica de consol davant les desavinences del seu matrimoni i enveja la felicitat de Manuel i Jana.

Una felicitat que també desitjaria sentir Martina tot i que està a punt de casar-se. Marcelo ja ha fet pública la seva pròxima marxa a tot el servei i Ana torna a 'La Promesa' a retrobar-se amb el seu fill. No obstant això, un incident fa que Ricardo hagi d'intervenir, acostant-lo de nou a la seva encara esposa.