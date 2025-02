Jorge Javier Vázquez es trenca per la història de superació d'una nena malalta

'Hi ha una cosa que et vull dir' ha tornat oferint moments de profunda emoció. En la seva última emissió, la història d'Andra, una nena de 12 anys que pateix epidermòlisi ampul·los, més coneguda com Pell de Papallona, va commoure tota l'audiència. De fet, el mateix Jorge Javier Vázquez va acabar emocionant-se a 'Hay una cosa que te quiero decir'.

L'emotiu moment va arribar quan Alina, mare d'Andra, va compartir el seu testimoni sobre el diagnòstic de la seva filla, malaltia que va ser detectada des del seu naixement. "Quan vam arribar a casa no sabíem què fer, com cuidar-la, ningú et prepara per a una cosa així", va relatar a 'Hi ha una cosa que et vull dir', deixant en evidència l'angoixa i incertesa que va viure la seva família.

L'emoció va assolir el seu punt àlgid quan Jorge Javier Vázquez va començar a llegir una carta escrita per Alina per a la seva filla. Amb la veu entretallada i detenint-se en diverses ocasions per recompondre's, el presentador es va sincerar amb la petita: "La teva mare és molt optimista creient que seré capaç de llegir-la sencera, però no ho tinc tan clar".

La carta reflectia l'amor incondicional d'una mare i la valentia de la seva filla: "Ja saps que t'estimo molt. Ets la nena més valenta del món, amb tu he après a ser mamà. Juntament amb tu, he viscut els millors dies de la meva vida. No et puc explicar amb paraules com n'estic d'orgullosa de tu", expressava la missiva, que Jorge Javier Vázquez va llegir amb gran esforç.

El missatge continuava destacant la força d'Andra i la seva determinació per superar els desafiaments del seu dia a dia. "Vull que siguis molt feliç, que continuïs confiant en tu mateixa, com ho continues fent fins ara. M'emociona veure com et superes cada dia i com t'esforces per dibuixar i patinar com si això fos fàcil per a tu", va afegir el presentador.

Des d'una altra zona del plató, Jaime Lorente, actor de 'La casa de papel' i un dels ídols d'Andra, escoltava atentament. 'Hi ha una cosa que et vull dir' li havia preparat una sorpresa a la petita, permetent un emotiu retrobament entre ambdós. El seu vincle va sorgir quan van coincidir en el rodatge d'una campanya de l'ONG Debra Pell de Papallona, que busca conscienciar sobre aquesta malaltia.

L'actor va dedicar unes commovedores paraules a Andra després de tornar-la a veure: "Ets un regal, ets un exemple a seguir i conèixer-te em va canviar una mica la vida. Ella vol ser psicòloga perquè vol ajudar la gent, però el que no sap és que amb el simple fet d'estar aquí ja ho està fent".