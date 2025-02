Bertín Osborne sorprèn anunciant la seva marxa de Canal Sur per un motiu de pes

El passat divendres 14 de febrer, Bertín Osborne va sorprendre l'audiència de Canal Sur en anunciar la seva despedida temporal de 'El show de Bertín'. Aquesta decisió arriba després de confirmar-se la seva participació en la dotzena edició de 'Tu cara me suena'. Es tracta d'un compromís que l'obliga a apartar-se del programa per un temps.

"Nois, un moment de serietat. Us he de dir una cosa, d'acord? I aprofito i li ho explico també al públic", va comentar el presentador al seu equip abans de compartir la notícia: "Me'n vaig del programa. Faré un parèntesi en la meva vida televisiva".

La reacció de sorpresa al plató va ser evident, però Bertín Osborne va aclarir que es tracta d'una absència temporal. "Deixaré aquest programa una temporadeta. Tornaré després, però el programa continua", va assegurar.

| Canal Sur

L'artista va voler transmetre tranquil·litat als seguidors de l'espai, assegurant que la seva continuïtat està garantida. En les pròximes setmanes es desvelarà qui prendrà el seu lloc com a conductor de 'El Show de Bertín'. Sense oferir massa detalls sobre el seu nou projecte, va afegir: "Jo me'n vaig a fer una altra cosa, no puc explicar més. Però que sapigueu que, dins de quatre o cinc setmanes, ja em despedeixo oficialment fins a un temps, uns tres mesos".

'El show de Bertín' ocupa la franja nocturna dels divendres a Canal Sur des de l'estrena de la seva segona temporada al setembre de 2021. La cadena ha decidit realitzar aquest ajust en la programació per evitar que Bertín Osborne aparegui simultàniament en dos programes els divendres a la nit. I és que 'Tu cara me suena' també s'emet en aquesta franja, encara que amb episodis gravats, malgrat que el seu final previsiblement serà en rigorós directe, ja al juliol.

Recordem que, a 'Tu Cara Me Suena' Bertín Osborne compartirà escenari amb participants com Ana Guerra, Yenesi, Goyo Jiménez, Melani García, Manu Baqueiro, Gisela, Mikel Herzog Jr i Esperanza Grasia. Tots ells competiran per alçar-se amb el títol de millor imitador del país. A més, com a novetat, 'Tu Cara Me Suena' també comptarà amb la incorporació de Flo al jurat com a substitut de Carlos Latre, unint-se a Àngel Llàcer, Chenoa i Lolita.