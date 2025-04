El descobriment de Sabela Arán que dona un gir de 180° a la seva vida a 'Valle Salvaje'

Victoria, personatge de Sabela Arán, troba una nota per a ella que l'alarma sobremanera. Aquest dijous 10 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va retreure a Rafael haver ocultat ser el salvaguarda de l'herència de Pedrito. El protagonista, superat pel moment, no sabia com enfrontar el seu pare i, ple de frustració, va acabar avivant la seva crisi amb Adriana. Mentrestant, Bernardo va testimoniar com creixia el descontentament dels jornalers amb Leonardo, al qual va oferir ensenyar-li l'ofici.

Victoria semblava al límit de l'abisme, inquietant a molts. Des de la mort de Gaspar, el seu comportament s'havia tornat erràtic, com si la seva ment estigués cedint a poc a poc al dolor. Mercedes, lluny de compadir-la, va continuar aprofitant la seva vulnerabilitat, manipulant-la amb subtilesa.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', el famós Isaac Pazos arriba al Valle per conèixer Alejo. Aquest podria canviar completament el seu destí i ajudar-lo, finalment, a oferir a Luisa i al seu fill la vida que sempre ha somiat. Leonardo continua amb les seves funcions com a capatàs, i malgrat que l'esforç físic li passa factura, gràcies a l'ajuda de Bernardo comença a adaptar-se al ritme de la feina.

La reacció de Julio en saber que l'herència dels Salcedo és de Rafael descol·loca Adriana. Instal·lada a la Casa Gran, Victoria, personatge de Sabela Arán, es mostra còmoda, segura i decidida a ocupar el seu lloc, encara que la seva ment comença a jugar-li males passades. No obstant això, tot canvia quan troba en un llibre una nota per a ella que l'alarma sobremanera.