Tots els detalls de 'El Capitán en América' de Joaquín Sánchez, que estrena Antena 3

Antena 3 obre 2025 apostant per nous formats d'entreteniment. La cadena estrena en prime time, aquest dimecres 15 de gener, 'El Capitán en América', un road trip protagonitzat per Joaquín Sánchez i la seva família. Junts recorreran algunes de les rutes més icòniques de la costa oest dels Estats Units deixant moments divertits i emocionants.

Al llarg dels vuit capítols que conformen 'El Capitán en América', la família recorrerà una de les rutes més icòniques dels Estats Units. Visitaran quatre estats: Califòrnia, Arizona, Utah i Nevada en un viatge ple de contrastos. Des de ciutats cosmopolites com Los Angeles i San Francisco, famoses platges, fins a immensos deserts; des de la natura més salvatge, fins a la bogeria de Las Vegas. Un total de 3.000 km per l'asfalt que convertiran aquest viatge en una gran aventura.

"És una road movie, un format que encantarà l'espectador. Més enllà del viatge físic, que és un viatge amb moltes aventures, també és un viatge emocional. Ens permetrà conèixer una família espanyola, que Joaquín Sánchez i Susana Saborido ja són molt estimats, però també amb les seves dues filles", arrencava Carmen Ferreiro la presentació.

| Atresmedia

"Hi ha molta convivència i veritat, ja que el viatge ha permès a la família compartir temps de qualitat. Comparteixen moltes vivències i coses que potser no s'havien dit. Estant Joaquín Sánchez hi ha molt humor, es gaudeix, es veu amb un somriure i et permet empatitzar i identificar-te amb les situacions quotidianes", afegia la directora d'entreteniment d'Atresmedia.

A més, la directiva també ha destacat la factura tècnica de 'El Capitán en América': "Hi ha un nivell d'edició, imatge i realització. És un equip fantàstic que està a l'altura d'un format d'aquestes característiques, ambiciós, per al prime time d'Antena 3".

Javier Ruiz, el seu director, també ha destacat la veritat que hi ha darrere de 'El Capitán en América': "Hem aconseguit el reality familiar més autèntic que s'ha fet a Espanya. Tot el que passa és veritat i mai s'ha mostrat una família amb aquesta autenticitat, puresa i naturalitat. La família són molt conscients de quines són les seves virtuts, fortaleses i també els seus defectes, però no pretenen ocultar-los o mostrar un costat diferent del que són. Han estat dos exemples de naturalitat".

L'experiència de Joaquín Sánchez a 'El Capitán en América'

| Atresmedia

D'aquesta manera, Joaquín Sánchez s'ha mostrat satisfet del resultat de 'El Capitán en América': "Ha estat una experiència brutal en tots els sentits. Era la primera vegada que ens desplaçàvem tan lluny, tant de temps i els quatre junts. El de la caravana va ser brutal, va ser l'enllaç de tot".

"Aquesta veritat que intentem mostrar en una experiència nova per a nosaltres, amb situacions surrealistes, és perquè intentem no contagiar-nos de coses que no ens atrauen. Som senzills i normals perquè ho gaudim. Ha estat una experiència brutal, però dura, perquè hem viscut situacions que després ens hem portat les mans al cap. Us sentireu identificats amb el normals que som", afegia.

"És una experiència que repetiríem i esperem que us agradi. Estic orgullós de la feina que hem fet, agraït de poder viure aquesta experiència amb la meva dona i les meves filles, perquè ens heu brindat de viure una experiència meravellosa", concloïa el futbolista.

Per la seva banda, Susana Saborido també s'ha mostrat molt satisfeta: "He pogut experimentar un viatge que mai havia pogut fer per la seva professió, que sempre estava fora. Em feia pànic volar, però l'experiència ha estat meravellosa. Vaig tenir un problema amb l'ull i els primers dies anava fatal, però no em penedeixo del que ha passat".