La terrible sorpresa de Joaquín a Susana Saborido: 'Estava acollonida'

Cada setmana, el programa de 'El Capitán en América' ens porta noves aventures i curioses anècdotes. Després de descobrir la setmana passada com van ser els inicis de la relació entre Joaquín i el nuvi de la seva filla, aquest dimecres Susana Saborido ha tingut una experiència una mica desagradable.

La sevillana va estar a punt d'abandonar una de les activitats previstes per l'absolut pànic que va patir amb un dels participants. I és que l'aventura d'aquest capítol era creuar la Thunder Road amb la clàssica moto americana.

La intenció era bona, Susana és una apassionada de les motos i Joaquín li tenia preparada una sorpresa portant-la a una botiga al més pur estil Ruta 66. A part de la infinitat de jaquetes de cuir, la Harley-Davidson que es trobava a la porta va ser el que més li va cridar l'atenció a la influencer. La família ha aconseguit convèncer el propietari de l'establiment i fer una volta, però no tot ha sortit com esperaven...

La moto en què viatjava Susana es va quedar completament sense gasolina enmig del no-res. "Ens anirem caminant. Jo me'n vaig amb aquesta noia del cotxe" va dir desesperada.

| Atresmedia

Mentre el conductor trucava per arreglar el que havia passat, Saborido no estava gaire convençuda de tornar a pujar a la moto: "A mi em fa ara una mica de por pujar-m'hi...". De fet, després d'aquest incident, va confessar a les seves filles que, des del principi, no es trobava gaire segura damunt d'aquesta moto: "Tremola una barbaritat, que li poso la mà a l'espatlla i se li escolten els ossos, una barbaritat. Tu et pujaries amb el teu avi a la moto? Doncs això és igual!"

Amb aquest incident, la família ha hagut de resguardar-se de la calor sota un arbre fins que trobessin una solució. És en aquest moment quan Susana ha manifestat que en aquest viatge la sort no està anant del seu costat. Abans de pujar a l'avió, va començar amb una infecció als ulls: "Jo flipo en colors, jo tinc un gafazo que no és normal".

"És que l'home tenia més anys que un bosc. Era com pujar-me amb el meu avi. Jo estava, acollonida no, el següent. Posava els peus a terra i deia: 'Ens caurem i ens anirem a la merda tots dos!'", recordava Susana.

Entre rialles, Joaquín ha recordat aquesta peculiar anècdota: "Li preparo una sorpresa a la meva dona i als deu minuts peta la Davidson. Jo deia no em pot estar passant això a mi. 'Mira jo t'he agafat la més espectacular'".