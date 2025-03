Antena 3 anuncia l'estrena de l'exitosa minisèrie britànica 'La dona de l'assassí'

Antena 3 estrenarà el pròxim dimecres 12 de març, en prime time, 'La mujer del asesino'. Es tracta d'una minisèrie basada en la novel·la homònima d'Alice Hunter, publicada el 2021, que va assolir ràpidament els primers llocs en les llistes de vendes del Regne Unit. Consta d'una temporada amb quatre episodis, que s'emetran en dues nits, en els quals manté la seva intrigant narrativa.

La història de 'La mujer del asesino' se centra en Beth, interpretada per Annabel Scholey, el marit de la qual Tom, un metge de poble a qui dona vida Jack Farthing, és arrestat per l'assassinat de la seva exassistent. Malgrat l'acusació que pesa sobre el seu marit, Beth es proposa demostrar la seva innocència. No obstant això, a mesura que va investigant juntament amb Adam Plummer (Luke Treadaway), el millor amic des de la infància del seu marit, sorgeixen més evidències que la porten a qüestionar-se si realment coneix l'home amb qui es va casar.

Mentre la trama va avançant en fins on pot arribar l'impacte del crim en la família del sospitós, també va desvelant la doble vida que pot amagar una persona sense ser descoberta. Tot això envoltat en una atmosfera inquietant, amb un ritme àgil i girs inesperats que mantenen el suspens fins al final.

| Atresmedia

Juntament amb els tres protagonistes, també es troba la detectiu inspectoraAline Edgeworth, a qui interpreta Angela Griffin. És meticulosa i dedicada oficial encarregada d'investigar l'assassinat. Així mateix, entre altres personatges que participen en la història està Clover, la mare absent de Beth i interpretada per Julie Graham. La seva repentina reaparició en la vida de la seva filla afegeix tensió i desvela unes relacions familiars complexes.

Kiran (Shobna Gulati), la directora de l'escola local i que també manté relació amb la família Fairchild, i Maxwell (Hari Dhillon), l'advocat defensor de Tom, són altres dels personatges que desenvolupen un important pes en les trames.

'La mujer del asesino' està dirigida per Laura Way i escrita per Suzanne Cowie i Ben Morris. La producció corre a càrrec de Clapperboard Studios i BlackBox Multimedia. El rodatge es va dur a terme en diverses localitats del comtat de Kent, incloent Folkestone, Capel le Ferne, Saltwood i Hythe.