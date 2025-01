Joaquín Prat esclata contra la direcció de 'Vamos a ver' pel que passa en directe

Els problemes tècnics semblen haver-se convertit en una constant a 'Vamos a ver', i aquest dimecres, Joaquín Prat va mostrar la seva frustració en directe. Un dia després de tornar de les seves vacances nadalenques, el presentador de Telecinco no va poder amagar el seu malestar pels repetits errors en les connexions durant l'emissió del programa.

L'incident va ocórrer mentre Joaquín Prat abordava el cas d'Alberto Sánchez, conegut com el 'caníbal de Ventas', que ha sol·licitat complir la resta de la seva condemna de 15 anys en un centre penitenciari. Per aprofundir en el tema, 'Vamos a ver' va connectar amb Julen Martínez, advocat del condemnat, però la conversa es va veure ràpidament interrompuda. La veu del magistrat va començar a tallar-se, fent impossible entendre la seva intervenció des del plató.

"Intentarem solucionar aquests problemes de comunicació que estem tenint", va comentar Joaquín Prat, clarament molest. No obstant això, l'error va persistir, la qual cosa va portar el presentador a dirigir un missatge directe a l'equip tècnic.

"Aquesta és una de les coses que he demanat al 2025, que les connexions siguin una mica millors i de més qualitat. En ple segle XXI, amb la intel·ligència artificial amenaçant amb substituir un munt d'humans en els seus centres de treball", va expressar amb evident cansament. "Realment, les comunicacions continuen sent les que siguin, fins i tot amb el 5G, però bé, no hi ha manera", va afegir resignat.

L'ambient al plató de 'Vamos a ver' va aconseguir relaxar-se momentàniament quan una de les col·laboradores va redirigir la conversa al debat sobre la petició del condemnat protagonista. Més tard, el programa va aconseguir restablir la connexió amb l'advocat, que finalment va poder explicar el context de la sol·licitud del seu client. "Actualment, està medicat amb medicaments que són propis de persones amb malalties mentals greus", va revelar Julen Martínez.

Recordem que 'Vamos a ver' no està passant pel seu millor moment en audiències al matí de Telecinco. Aquest dimecres 8 de gener, l'espai de Joaquín Prat s'ha conformat amb un 11,2% de share i 309.000 fidels.