Joaquín Prat diu adeu després del retorn d'Ana Rosa als matins i opina al respecte

Després de les baixes dades d'audiència que recollien cada dia, Telecinco s'ha vist obligada a actuar. La cadena ha anunciat canvis en la seva graella televisiva que afecten directament a Ana Rosa Quintana. La periodista torna a la franja matinal després d'un any i mig a les tardes amb el seu programa 'TardeAR'.

Si bé és cert que 'TardeAR' seguirà en emissió amb dos nous presentadors, la tornada d'Ana Rosa obliga els programes que ocupen la franja matinal a compartir espai. Aquests són 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat i 'La Mirada Crítica' amb Ana Terradillos.

Així, Ana Terradillos seguirà al capdavant de 'La Mirada Crítica' de 8:00 a 9:00 del matí. Continuarà 'El programa de AR' amb una durada que encara es desconeix i a continuació, serà el torn de Joaquín Prat amb 'Vamos a Ver' fins a les 15:00 de la tarda.

Joaquín Prat no ha dubtat a sincerar-se sobre aquests canvis: "Formo part d'un organigrama que és el de Mediaset i si Mediaset em demana que faci alguna cosa, ho faig. I si em diuen que me'n vagi a un altre lloc ho faré exactament igual. Sempre cal ser professional i adaptar-se al que l'empresa necessiti" ha declarat a la revista Diez Minutos.

| Mediaset

També ho ha fet en el seu programa on ha avançat els canvis que patirà 'Vamos a Ver': "L'essència es manté. Hi haurà menor durada, però seguirem apostant per actualitat i temes de cor".

I el sorprenent que ha revelat és que no estarà en l'inici d'aquesta nova etapa als matins de Telecinco. Però que no cundi el pànic, perquè la seva absència no serà per molt de temps. Aquest canvi de graella arriba just quan Joaquín Prat agafa les seves vacances: "El dilluns me'n vaig de vacances", ha reconegut. Encara que assegura que tornarà aviat per posar-se de nou al capdavant del programa. Així, els matins de Telecinco podrien assemblar-se a aquest plantejament:

08:00 a 09:00 hores - 'La Mirada Crítica'

09:00 a 13:30 hores - 'El programa de Ana Rosa'

13:30 a 15:00 hores - 'Vamos a ver'

El pròxim dilluns 3 de febrer tornarà als matins 'El programa de Ana Rosa'. Es tracta d'una de les marques més emblemàtiques de Telecinco, que durant els seus 18 anys en emissió va ser tot un referent en la franja.