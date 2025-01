David Rodríguez, parella d'Anabel Pantoja, expressa la seva emoció després de l'alta de la seva filla

La notícia de l'ingrés hospitalari de l'Alma, la filla acabada de néixer de l'Anabel Pantoja, ha commogut a tothom. El 10 de gener, es feia públic que la petita es trobava ingressada d'urgència a l'hospital. Una notícia que ha provocat un extens seguiment per part de tots els mitjans de comunicació durant aquest mes.

Després d'una setmana i mitja, Anabel Pantoja trencava el seu silenci pel que fa a l'estat de salut de la seva petita: "Fa 11 dies es va aturar la meva vida. Però aquí seguim, lluitant amb força i fe, avançant pas a pas. L'Alma està bé, gràcies a Déu", va escriure en un comunicat a les seves xarxes socials.

Però gràcies a Déu, ahir 27 de gener, l'Alma rebia l'alta hospitalària. Ho ha comunicat la mare de la petita a través de les xarxes socials amb una foto de la família a la platja. A més, ha volgut agrair el suport que ha rebut durant aquests 18 dies en què la nena ha romàs ingressada a l'Hospital Materno de Gran Canària.

| @anabelpantoja00

I després d'aquesta bona notícia, David Rodríguez ha concedit una entrevista a 'Vamos a ver'. El programa s'ha desplaçat fins a l'illa per parlar per primera vegada amb el pare molt feliç. Així, ha declarat que els últims dies a l'hospital han estat molt bons perquè la petita evolucionava favorablement.

A les portes de casa seva i molt content ha afirmat el següent: "Era una cosa que portàvem somiant 18 dies". I per fi, després de setmanes molt dures, la família pot gaudir de la seva llar i tornar a la normalitat.

El missatge d'agraïment d'Anabel Pantoja

Després d'infinits missatges de suport per part de molts personatges públics, l'Anabel ha volgut agrair des del cor: "Acabem d'arribar a casa amb la nostra petita, només volíem de veritat de cor agrair tot el que hem sentit, de la vostra part cap a ella. Les vostres pregàries, preocupació i afecte. Ella ho sabrà quan sigui gran, ha estat impressionant tot el que hem viscut amb 50 dies".

Alhora, ha revelat que amb aquesta situació s'ha adonat amb qui pot comptar i amb qui no: "La vida et colpeja amb una cosa tan dura que tristament t'adones de les ximpleries per les quals perdem el temps o no vivim, quan l'únic que importa és tenir salut i viure".

"Ara ens toca tornar a viure, perquè fa 18 dies vam tornar a néixer els tres. Gràcies infinites a la nostra família, i amics que no ens van deixar ni un sol dia de donar suport (no tindrem vida per pagar-vos tot el que vau fer)" conclou Anabel Pantoja.