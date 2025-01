Gerro d'aigua freda per a Manuel Regueiro després de rebre una acusació a 'La Promesa'

Cruz acusa a Manuel, personatge de Manuel Regueiro, de no tenir prou ambició. Aquest dimecres 29 de gener a les 17:30h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', veure Martina després de tant de temps sense notícies va ser un autèntic xoc per a Curro. Cruz es va exasperar quan el fotògraf va faltar a la seva cita i la marquesa va començar a plantejar-se per què Leocadia tenia tant poder. En el poder de les paraules és en el que confia Santos per aclarir el seu passat, però Ricardo va continuar negant-se a un cara a cara amb Ana.

Donar la cara era el que pretenia fer Jana a partir d'ara amb la seva sogra i va tenir l'oportunitat de fer-ho en un desencontre amb la marquesa. El duc de Carril va tornar a posar-se en contacte amb Alonso. Vera, Lope, Marcelo i Teresa es van adonar que la seva sort s'acaba.

| RTVE

En audiències, al novembre, 'La Promesa' amb un 12,7% de share i 991.000 espectadors,va obtenir nou màxim històric mensual en quota, sent líder amb un dels avantatges històrics més grans. A més, 'La Promesa' és de nou la sèrie més consumida en diferit del mes de totes les cadenes amb 275.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', després de constatar que Lorenzo no defensa la família com hauria, Alonso s'enfronta a ell. No obstant això, una oferta inesperada per part del capità fa que el marquès reconsideri la seva relació amb ell. Leocadia demana a la seva filla que abandoni 'La Promesa' però Àngela no està disposada a continuar obeint la seva mare i es nega a marxar.

Finalment, el doctor Ferrer permet a Catalina aixecar-se i recuperar la seva vida, encara que tots intenten ocultar-li la terrible situació econòmica de la família. La passió entre María Fernández i Samuel és irrefrenable, encara que María Fernández continuï lluitant contra ella.

A més, Cruz manté la seva negativa a cedir el palau del seu pare a Catalina i acusa a Manuel, personatge de Manuel Regueiro, de no tenir prou ambició. Lluny d'abandonar la seva investigació, Vera continua preguntant sobre una possible Lola, fent que s'aixequin les sospites de Pía.