Llista de convidats d''El Hormiguero', amb una exitosa parella de cantants

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures de la interpretació i la música. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 7 al dijous 10 d'abril amb la presència de Antonio Banderas, Al Bano, Romina Power, Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio i Miguel Bosé.

D'aquesta manera, el dilluns arrencarà la setmana a 'El Hormiguero' Antonio Banderas. Parlarà de "Gypsy el musical" que dirigeix i produeix i que ha estat prorrogat al Teatre Apolo de Madrid fins al 25 de maig. El musical compleix 150 funcions des que es va estrenar a Màlaga a la tardor passada.

Per primera vegada al plató de 'El Hormiguero' rebran a dues llegendes vives de la cançó italiana: Al Bano i Romina Power. Van ser una de les parelles de cantants més famosa d'Europa durant anys. El duet parlarà dels pròxims concerts que oferiran pel nostre país, on recordaran els seus grans èxits, així com els seus temes en solitari.

| Atresmedia

Pel que fa al dimecres, acudiran Quim Gutiérrez i Ernesto Alterio per presentar la seva nova pel·lícula, titulada "Un funeral de locos", que s'estrena als cinemes l'11 d'abril. En aquesta comèdia, una família acudeix a acomiadar el patriarca recentment difunt. No obstant això, el que hauria de ser un sentit vetllatori es converteix en una reunió esbojarrada quan un dels assistents treu a la llum el secret millor guardat del difunt.

Finalment, tancarà la setmana el cantant Miguel Bosé per presentar la seva gira "Importante Tour", que ha arrencat a Mèxic i s'estendrà fins al 2026. Amb aquesta gira farà parada al nostre país durant el pròxim estiu.

Dijous passat, 'El Hormiguero' de Pablo Motos a Antena 3 va triomfar també en audiències. Ho va fer sent líder absolut amb un 15% de quota de pantalla, superant en +3,9 punts i +1,9 punts els seus immediats rivals. Va ser el programa més vist del dia a la televisió, assolint 2,1 milions d'espectadors de mitjana i el format amb més espectadors únics, superant els 4,6 milions.