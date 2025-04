Ana Pastor torna a laSexta amb l'entrevista més esperada de Kylian Mbappé

Aquest mateix diumenge 6 d'abril, a partir de les 21:30h a laSexta,Ana Pastor entrevista Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, en una edició especial de 'El Objetivo'. Es tracta d'una primícia de la cadena, ja que és la primera entrevista que concedeix l'estrella del futbol mundial a Espanya després del seu fitxatge pel Real Madrid.

Durant la conversa, celebrada a l'Estadi Santiago Bernabeu, Mbappé parla obertament de la seva infància, la seva mare, el racisme, la immigració o la depressió i la salut mental. En l'entrevista, realitzada de forma íntegra en espanyol, el jugador afronta també les preguntes sobre el seu rendiment esportiu. Així com la seva relació amb altres estrelles com Vinicius o les pressions al voltant del seu fitxatge.

| Atresmedia

D'aquesta manera, 'El Objetivo' pren el relleu de 'Lo de Évole', que es va acomiadar la setmana passada de la nit dominical de laSexta. Per ara es desconeix si el canal seguirà apostant per nous projectes en aquest prime time en les pròximes setmanes, ja que no hi ha res en promoció. Aquesta edició especial de 'El Objetivo' d'Ana Pastor es podrà seguir també a través d'Antena 3 Internacional i d'atresplayer, inclosa la seva versió internacional.

Cal destacar que 'El Objetivo' no havia emès cap especial fins ara aquest any. L'últim va ser el passat 12 de novembre, el quart per la crisi provocada per la DANA a València. No obstant això, Ana Pastor sí que ha protagonitzat diversos especials de 'Cospiranoicos' juntament amb Jokín Castellón en els últims mesos.

Els especials de 'El Objetivo' d'Ana Pastor van tancar l'any passat la seva millor temporada i la seva millor quota anual. El programa de laSexta va tenir una mitjana d'un 7,3% de quota de pantalla i 663.000 espectadors de mitjana en els especials emesos, sent el seu millor resultat anual des de 2020. El programa d'Ana Pastor, que va aconseguir una mitjana de 3,2 milions d'espectadors únics de mitjana al llarg de les seves emissions, va superar el seu rival en les seves diferents edicions.