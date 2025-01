Rocío Suárez de Puga es cansa i diu prou després del que passa a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, planta cara a Julio que acaba avergonyint-se. Aquest dimecres 29 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, va créixer la inquietud del duc respecte al seu casament amb Mercedes. Bernardo va fer sentir encara més culpable a Alejo, que va decebre la seva enamorada.

Irene es va oferir a ensenyar-li la vall a Leonardo, que va tornar a trobar-se amb el menyspreu de Bàrbara. Victoria advertia a Luisa que, tan bon punt doni a llum, deixaria la Casa Petita. Julio va mostrar a Adriana el seu costat més violent.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcantel seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, planta cara a Julio que acaba avergonyint-se i posant a prova l'autocontrol de Rafael en confessar que gairebé agredeix a Adriana. Mercedes, per la seva banda, sembra en el duc la incertesa sobre el preu que va pagar a Toribio per salvar a Bernardo. Més tard, la dona prevé a Bernardo sobre els riscos que corren.

Paral·lelament, Bàrbara rep la inesperada visita d'Irene i Leonardo. Aquest torna a treure-la de polleguera i Irene no triga a captar l'interès del noble per Bàrbara, que es veu obligada per Victoria a disculpar-se amb Leonardo. Posteriorment, Gaspar rebutja els consells d'Atanasio i s'incorpora a la feina, però Julio limita la seva tasca a l'espai del paller.

A més, Pedrito sorprèn a Alejo amb una carta que l'empeny a visitar a Luisa. Després de descobrir les intencions de Victoria respecte a Luisa, Adriana s'enfronta a la seva tia. Finalment, Mercedes fa creure al duc que Toribio la va obligar a lliurar-se a ell per alliberar a Bernardo.