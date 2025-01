Ningú esperava el retrobament d'Isabel Rábago després de ser acomiadada de Telecinco

Isabel Rábago ha tornat a ser notícia després de compartir una emotiva fotografia amb Rocío Carrasco a les seves xarxes socials. La periodista, que recentment ha desmentit els motius del seu acomiadament com a col·laboradora de Telecinco, ha demostrat estar enfocada a gaudir del seu temps lliure envoltada d'amics. Isabel Rábago ha decidit allunyar-se dels rumors sobre el seu futur a la televisió amb Rocío Carrasco.

"Vull deixar ben clar que, al llarg de la meva llarga vinculació amb Mediaset, mai se m'ha donat cap toc d'atenció, ni se m'ha advertit, ni se m'ha suggerit modificar la meva manera de treballar. Ni per part de cap direcció, ni per part de la cadena. Mai", va assegurar en un comunicat Isabel Rábago sobre el seu acomiadament de Telecinco.

A més, Isabel Rábago va mencionar directament a Joaquín Prat per negar una suposada mala relació. "Vull deixar molt clar que la meva relació amb Joaquín Prat és excel·lent igual que amb la resta dels presentadors, Patricia Pardo, Veronica Dulanto. Igual que amb el 95% dels meus companys de plató. Estic súper orgullosa de treballar al seu costat".

Aquest cap de setmana, Isabel Rábago va viatjar fins a la ciutat de Sevilla per assistir a l'espectacle "Rocío Jurado: el musical", produït per Rocío Carrasco i protagonitzat per Anabel Dueñas. Després de gaudir del tribut a "La més gran", ambdues es van reunir entre bastidors i van segellar la trobada amb una càlida abraçada. Tot immortalitzat en una fotografia que Isabel Rábago va compartir a Instagram amb un missatge carregat de significat: "I aquí seguim… en peu!".

La comentada imatge reflecteix la proximitat i suport mutu entre ambdues, que han mantingut una relació estreta des de l'emissió de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. En aquest projecte, emès a Telecinco, Rocío Carrasco va narrar els episodis de presumpte maltractament soferts per part del seu exmarit, Antonio David Flores. Va ser llavors quan Isabel Rábago es va convertir en una ferma defensora de Rocío Carrasco, cosa que li va valer tant elogis com crítiques als programes.