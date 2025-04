Un retorn inesperat dona un gir de 180º a la vida d'Evren a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 15 d'abril, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Evren va rebre un tret i Bahar va córrer en la seva ajuda. Timur va operar Evren, va aconseguir salvar-li la vida i Bahar es va mostrar molt agraïda. Posteriorment, va visitar Evren en cures intensives i va confessar que l'estimava molt.

Sureya no va acceptar que Bahar i Evren estaven junts, així que va decidir jugar la seva última carta per acabar amb la seva relació. Va confessar que ella i el doctor van estar junts durant tot l'estiu. Seren estava convençuda que no volia avortar, però la seva mare va seguir molt insistent que va rebre l'opinió de la seva ginecòloga abans de prendre aquesta decisió important.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar s'alegra en saber que Evren ha despertat, però ja no confia en ell després d'assabentar-se que va estar amb Sureya. Aquesta confessa a Bahar que la va acomiadar injustament perquè va barrejar els seus sentiments amb la feina. Bahar grava la conversa entre ambdues i la posa en coneixement dels superiors perquè tractin el tema en una junta.

Evren busca desesperat a Bahar per intentar justificar per què no li va explicar el de Sureya, però ella decideix deixar-lo. La mare de Seren parla amb la seva filla i Aziz, cosa que provoca que la parella prengui la decisió més complicada de les seves vides. Surten a la llum que el noi a qui va protegir Evren de la bala és Cem, el seu germà, però mai han tingut relació.