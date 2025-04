Gerro d'aigua freda per a Bahar després de la darrera notícia rebuda a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dilluns 14 d'abril, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, la policia va aparèixer a l'hospital i va detenir Bahar per destrossar la casa de Rengin. Sureya volia obrir una investigació, va sol·licitar un càstig disciplinari contra ella i que quedés suspesa de forma temporal del seu lloc de treball. Per la seva banda, Seren va pregar al seu pare que estigués al seu costat i la recolzés amb el seu matrimoni i embaràs, però aquest respon que la seva relació havia acabat.

Bahar va sentir que ser doctora era l'únic que tenia i que la feia realment feliç, però Sureya li va donar la pitjor de les notícies. Un noi va aparèixer ferit a l'hospital i en despertar va preguntar per Evren. A més, li va demanar ajuda perquè uns homes el perseguien, per la qual cosa Evren, en intentar protegir-lo, va posar en risc la seva vida.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Evren rep un tret i Bahar corre en la seva ajuda. Timur opera Evren, aconsegueix salvar-li la vida i Bahar es mostra molt agraïda. Posteriorment, visita Evren a cures intensives i confessa que l'estima molt.

Sureya no accepta que Bahar i Evren estiguin junts, així que decideix jugar la seva última carta per acabar amb la seva relació. Confessa que ella i el doctor van estar junts durant tot l'estiu. Seren està convençuda que no vol avortar, però la seva mare segueix molt insistent que rebi l'opinió de la seva ginecòloga abans de prendre aquesta decisió important.