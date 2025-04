La decisió de Juanjo Puigcorbé que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, pren una important decisió respecte a la seva relació amb Digna. Aquest dimarts 15 d'abril, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', María va intentar imposar-se davant d'Andrés quan aquest la va renyar pel seu enfrontament amb Begoña. Marta va parlar amb Pelayo sobre la compatibilitat d'ambició en el treball i amor. Begoña va instar el doctor Herrera a passar la desintoxicació a casa De la Reina per evitar possibles recaigudes.

Pelayo va demanar a Marta que l'acompanyés a la seva reunió amb Miguel Ángel Vaca, però, per poder assistir, havia de cancel·lar la seva cita amb Fina. Gaspar es va armar de valor i va pretendre fer un gran pas en la seva relació amb Manuela.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març,'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Herrera fa cas a Damián i Begoña i fa un gran pas en la recerca de superar la seva addicció. Mentrestant, Damián demana a Luz que substitueixi el doctor Herrera al dispensari, però Luis es desploma i ha de ser intervingut d'urgència. Després de tot el que ha passat, confiaran en el doctor per dur a terme l'operació?

Don Pedro, personatge de Juanjo Puigcorbé, pren una important decisió respecte a la seva relació amb Digna, però Irene els descobreix després de passar la nit junts. Tasio vol entendre els motius que porten els seus germans a no donar suport al projecte de Rota. Damián veu com Irene i Don Pedro s'acosten a María i decideix tornar a guanyar-se la seva nora. María manipula Julia per posar-la en contra de Begoña i Andrés.