Gerro d'aigua freda per a Carles Sanjaime després d'un dolorós funeral a 'La Moderna'

Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Cañete estava disposat a col·laborar amb el Capità Dávila per tancar el seu nebot i junts van preparar una audaciosa forma d'atrapar-lo. Al saló de te van lamentar la mort de la reina Lázara, que va aparèixer morta als afores de Madrid. Fermín va continuar preparant el seu funeral quan Dávila li va oferir una pista crucial sobre l'assassinat.

A més, Iván, Emiliano, Pepita i Paula van creure que la millor solució per ajudar Maruja era ingressar-la en un psiquiàtric durant una temporada perquè es pogués recuperar. Per sort, Mercedes va intentar obrir-li els ulls a Iván el que podria fer que Maruja es salvi del fatal destí.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes enfront de desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', al saló de te, se celebra el funeral de la reina Lázara, amb un Fermín, personatge de Carles Sanjaime, destrossat però recolzat per tots els seus empleats i amics. Qui no apareix pel funeral és Emiliano, que considera que no serà benvingut. Ell segueix planejant aconseguir la incapacitat de Maruja i fugir-se amb Pepita al camp.

Mentrestant, Agustín i Inés preparen tot per gravar l'última seqüència de la pel·lícula. És una persecució pel mercat que comptarà amb dos figurants molt especials, Esperanza i Antonia. La netejadora està molt emocionada pel seu debut al cinema i s'esforçarà per deixar el seu paper en bon lloc. A més, a Miguel li arriba una sorprenent donació per al seu projecte de llibres en hospitals infantils.