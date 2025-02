La decisió de Roser Tapias que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

María, personatge de Roser Tapias, vol convèncer l'Andrés perquè l'acompanyi a una revisió amb el doctor. Aquest dimarts 25 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña i Damián estaven entre l'espasa i la paret pel xantatge de Jesús, que va amenaçar amb emportar-se la Julia. La María va intentar aconseguir que l'Andrés la perdonés. La Digna es va assabentar que en el senyor Pedro havia donat un cop de mà a l'Andrés.

En Joaquín va necessitar el suport de la seva família per gestionar la pressió pel nou càrrec a l'empresa. Un problema amb les obres podria acabar per sempre amb el projecte dels Merino. En Damián i la Manuela es van conèixer, però no van començar amb bon peu...

La Manuela va presenciar un enfrontament entre en el senyor Pedro i en Damián. En el senyor Pedro, sibil·lí, va intentar guanyar-se el suport d'en Tasio. La Marta va descobrir una veritat important respecte a l'assassinat d'en Víctor.

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicte. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant amb 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', la Begoña, sabent que la Gema no ha estat sincera, intenta treure-li la veritat sobre el cas d'en Víctor. La doña Clara visita Casa De la Reina i coneix en Damián, que sospita sobre l'orientació sexual d'en Pelayo. Malgrat els esforços de l'empresari, la Digna no dona treva a en el senyor Pedro i segueix sense perdonar-lo.

La Gema alerta la María que la Begoña va darrere la veritat del que va passar en l'assassinat d'en Víctor. En Pelayo demana un vot de confiança a la seva mare amb el tema de la Marta. La María, personatge de Roser Tapias, vol convèncer l'Andrés perquè l'acompanyi a una revisió amb el doctor Herrera.

En Joaquín continua sense poder resoldre el problema del balneari. En Damián felicita la Digna per la contractació de la Manuela. En Jesús comença el seu pla per recuperar la seva posició a l'empresa.