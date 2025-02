El descobriment de Chechu Salgado que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, descobreix alguna cosa al paller que el plena d'inquietud. Aquest dijous 20 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', el duc va reaccionar airat contra Alejo per la seva imprudència i va témer com usaria Mercedes aquesta informació. Adriana va fer ús de la seva posició de poder per protegir Luisa davant Victoria. Paral·lelament, Matilde va intercedir amb la seva sogra perquè el nadó Evaristo pogués quedar-se a la casa.

Alhora, Leonardo va sorprendre amb una proposta a Bàrbara, però ella la va rebutjar per decòrum. Va provocar la ira de Bàrbara quan el va sorprendre fent la mateixa proposta a una donzella. I Luisa es va sincerar amb Alejo sobre la visita d'Irene. Atanasio es va mostrar fred amb Matilde i, després d'aclarir la seva situació, van tornar a cedir a la passió.

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Victoria renya Isabel per fer les tasques de la criada, quan Luisa irromp per reincorporar-se a la feina. Gaspar, personatge de Chechu Salgado, descobreix alguna cosa al paller que el plena d'inquietud. Irene intenta sonsacar a Leonardo la raó del seu distanciament amb Bàrbara.

Paral·lelament, Matilde convenç Victoria per cuidar d'Evaristo i Isabel irromp amb la notícia del dia, que causa estupor a la Salcedo. Leonardo recorre a Sol que es nega a intercedir per ell davant Bàrbara i la Salcedo confessa a Irene el seu enuig amb el de Guzmán. Després de tornar a compartir un moment de complicitat amb Atanasio, Matilde s'enfronta a la culpa quan Gaspar li mostra la prova de la seva infidelitat. Alhora, Adriana torna a rebutjar Julio i Victoria s'enfronta al duc.