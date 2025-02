Gerro d'aigua freda per a Lola Marcelia després de descobrir-se el seu futur a 'La Moderna'

Es descobreixen els plans d'Emiliano i el fatal futur per a Maruja, personatge de Lola Marceli, però també per a Pepita. Aquest divendres 28 de febrer, a les 16:20h, els fans podran continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Quico va ser detingut pel capità Dávila amb l'ajuda de Cañete i finalment van poder celebrar una victòria. Agustín i Ramallo van preparar tot per a l'estrena de la pel·lícula 'La espia intrèpida'. Inés i Laurita no volien celebrar l'estrena, però sabien que necessiten recuperar els diners per alliberar Ramallo de don Bernardo.

A la mansió dels Pedraza es va dur a terme una avaluació a Maruja. Mentre Paula i Iván es van preocupar per ella, Emiliano va intentar aconseguir la seva incapacitat. Quan Maruja va descobrir els plans d'Emiliano, l'empresari es va veure obligat a prendre mesures més dràstiques.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' continua en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de divendres de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', Trini decideix anar-se'n amb Leonora a Badajoz a veure el seu germà i els seus nebots, mentre que Miguel continua amb el seu projecte. Celia, Laurita i Inés es preparen per a l'estrena de 'La espia intrèpida' juntament amb Ramallo i Agustín. Allà faran un sentit homenatge a una de les seves grans amigues, mentre fan de tripes cor per la situació que estan travessant.

Fermín continua a la presó, mentre Emiliano gaudeix de la seva llibertat. Iván, Paula i Rodrigo descobriran els plans d'Emiliano, però ja serà massa tard, per a Maruja, personatge de Lola Marceli, però també per a Pepita.