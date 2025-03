Audiències: '¡Salta!' lidera en la seva estrena davant 'Hay una cosa que te quiero decir'

L'estrena de '¡Salta!' amb Manel Fuentes triomfa en audiències a Antena 3 liderant la nit amb un estupend 12% i 1.314.000 espectadors. Pot en coincidència amb 'Hay una cosa que te quiero decir' de Jorge Javier Vázquez, que també lidera la seva franja completa a Telecinco amb màxim amb un correcte 11,3% i 1.046.000. En franja de coincidència, '¡Salta!' (12%) ha superat en 1,7 punts de quota de pantalla a 'Hay una cosa que te quiero decir' (10,3%).

La pel·lícula "El Mètode Williams" a La 1 no destaca amb un 8,1% i 825.000 fidels, mentre 'Informe Semanal' baixa a un 6,9% de share i 761.000 seguidors. A Cuatro, funciona la pel·lícula "Capitana Amèrica" amb un 8,5% i 869.000. Finalment, 'laSexta Xplica' de José Yélamo es manté en audiències a un 7,2% i 612.000 fidels.

A la tarda, 'Fiesta' amb Emma García no destaca a Telecinco encara que puja a un 9,6% i 869.000 seguidors. El lideratge és per a Antena 3 amb els seus dos primers Multicine: 12,2% i 1.132.000 amb la seva primera pel·lícula i 10,9% i 943.000 la segona. A més, 'Home Cinema' dona la sorpresa a la tarda de Cuatro amb un gran 10,3% i 964.000. No obstant això, 'Sessió de Tarda' puja a un 11,1% i 1.023.000 a La 1 mentre que 'Cine de Barrio' funciona amb un 10,2% i 960.000.

| Telecinco

Al migdia, 'Socialité' puja a un 9,2% i 605.000 seguidors des de Telecinco: frega el 10% en target comercial. També 'D Corazón' puja lleugerament a un 8% i 599.000. Al matí de La 1, 'Audiencia Abierta' es conforma amb un 8,6% i 269.000.

'La Ruleta de la Suerte' lidera en audiències amb el seu millor dissabte de la temporada amb un 20% i 1.497.000 seguidors. Just abans, 'Cocina Abierta con Karlos Arguiñano' també lidera amb un 13,9% i 704.000. A més, Antena 3 Notícies 1 és el més vist del dia amb un gran 22,6% de share i 2.148.000 seguidors.

A nivell diari, Antena 3 lidera amb distància el dissabte 1 de març amb un 11,1% de share. La 1 queda segona amb un 9,4%, mentre Telecinco és tercera amb un 9,1%. Un dissabte més, Cuatro amb un 7,9% supera a laSexta, que tanca la llista amb un 5,7%.