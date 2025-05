Audiències: 'La Família de la Tele' comença la setmana enfonsada amb un nou mínim a La 1

Segueixen les males notícies per a 'La Familia de la Tele', que comença la seva segona setmana amb un nou mínim en audiències. El programa vespertí capitanejat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua continua sense fer-se un lloc a la tarda. No obstant això, per primera vegada, 'La Familia de la Tele' ha aconseguit superar Telecinco en el seu primer bloc.

Recordem que, el passat divendres 9 de maig, 'La Familia de la Tele' va tornar a baixar en audiències en els seus dos blocs d'emissió. En el primer, emès de 15:54h a 17:11h, va baixar tres dècimes respecte al dijous fins a un 7,7% i 674.000. No obstant això, el resultat més preocupant és en el segon, que va marcar un pobre 5,9% i 411.000 seguidors.

D'aquesta manera, el primer bloc de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:10h, es manté en un fluix 7,7% i 687.000 espectadors. És tercera opció per sota d'Antena 3 (13,4% i 1.194.000) i Cuatro (9,5% i 850.000), però supera Telecinco (7,4% i 664.000). No obstant això, seria quarta si també tenim en compte les cadenes autonòmiques (9,9% i 881.000).

| RTVE

Respecte al segon bloc de 'La Familia de la Tele', de 19:08h a 20:03h, les audiències són preocupants en baixar dues dècimes més fins a un 5,7% i només 418.000 televidents. L'espai és cinquena opció per sota del còmode lideratge d'Antena 3 (15,6% i 1.139.000), Telecinco (10% i 729.000), les autonòmiques (9,8% i 712.000) i laSexta (7,3% i 534.000).

En resultats complets de la competència, 'Sueños de Libertad' (13,8% i 1.246.000) ha liderat, 'Y ahora Sonsoles' (11,3% i 831.000) governa després del final de les sèries de La 1 i 'Pasapalabra' (20,7% i 1.818.000) arrasa a Antena 3. A Telecinco, 'Tardear' (8,7% i 716.00) ha caigut aquest dilluns, mentre que 'El Diario de Jorge' (10,5% i 729.000) es manté.

Cal destacar que el retard a l'horari de les sèries de La 1 ha ajudat a que pugin en audiències, marcant ambdues màxim. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' ha aconseguit liderar amb un estupend 12,5% i 986.000 fidels. Just després, 'La Promesa' també lidera la seva franja des de La 1 amb un gran 17% i 1.215.000.