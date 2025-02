La determinació de Carles Sanjaime que dona un gir de 180º al futur de 'La Moderna'

Fermín, personatge de Carles Sanjaime, acudeix a entregar-li el percentatge d'accions que posseïa a Emiliano. Aquest dilluns 17 de febrer, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, després del que va passar, Emiliano va voler tenir un gest amb Rodrigo després de salvar-li la vida i va decidir entregar-li una gran suma de diners, que va rebutjar. Els problemes d'Agustín i Ramallo van augmentar perquè els diners que va aconseguir Ramallo estaven tacats d'un delicte i van haver d'enfrontar-se a un càstig. Alienes a tot, les germanes Valbuena van rebre una eminència del cinematògraf, Luis Buñuel que no volia perdre's la surrealista cursa de cambrers en la qual participarà Marcelina.

Per últim, a 'La Moderna', Cañete es va adonar que la policia el seguia allà on anava. Després d'enfrontar-se a Dávila, van arribar a la conclusió que algú havia sabotejat els parts de torns per fer-lo semblar culpable. Ara sí, l'Emmascarat de la Porta del Sol s'havia delatat, era un treballador de 'La Moderna' i Dávila l'anava a atrapar.

| RTVE

Cal destacar que, en audiències, 'La Moderna' segueix en alça a poques setmanes del seu final, que està previst per al març o abril. La sèrie va acabar gener com el millor mes de la seva història amb un 9,8% de share i 861.000 espectadors. De fet, 'La Moderna' va guanyar sis dècimes respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna', la convivència a la mansió Pedraza comença a ser insostenible. Pepita ha tornat a posar-se del costat d'Emiliano i Maruja i ella es veuen enfrontades constantment. La mare d'Iván i Paula se sent cada vegada més sola i arraconada.

Fermín, personatge de Carles Sanjaime, acudeix a entregar-li el percentatge d'accions que posseïa a Emiliano i li fa una dura advertència. Al saló de te, Marcelina s'enfronta a la cursa de cambrers que compta amb els millors animadors i amb la inusual mirada de Luis Buñuel. Per últim, Quico anuncia que se'n va de 'La Moderna' i de Madrid amb la intenció de tornar al poble.